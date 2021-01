Am westlichen Rand des Gewerbegebietes Danuvia 81 in Geisingen entsteht das Hotel Aramis. Die Pro Anlagentechnik aus Gäufelden, hinter der die Familien Dengler stehen, errichten ein Hotel mit 41 Zimmern.

Es ist ein in der Region bislang einmaliges Projekt, ein sogenanntes Mikro-Hotel, in dem alles digital laufen soll. Der Spatenstich war am 17. September, seither ist viel passiert auf der Baustelle.

Bau kostet zwei bis drei Millionen Euro

Der gesamte Untergrund des Hotels mit Ver- und Entsorgungsleitungen musste hergestellt werden. Schon beim Spatenstich freute sich Geschäftsführer Karl Dengler auf den Moment, in dem die Schwörer-Module die Bodenplatten küssen würden, wie er es formulierte.

Zwischen zwei und drei Millionen Euro investiert die Unternehmensgruppe in das Geisinger Hotel. Es wird in Fertigbauweise errichtet, für den Hochbau ist das Fertighausunternehmen Schwörer verantwortlich. Auch für die Firma Schwörer sei ein solches Hotelprojekt Neuland, so Karl Dengler.

Das Projekt im Überblick Das Aramis-Hotel in Geisingen wird über 41 Zimmer verfügen und ein reines Übernachtungshotel ohne Gastronomiebetrieb werden. Die Buchung soll über das Internet oder Handy digital erfolgen. Personal ist vor Ort nicht vorgesehen, abgesehen von Notsituationen. Lediglich für die Reinigung ist Personal vor Ort. Bauherr ist die Firma Pro-Anlagentechnik aus Gäufelden, Betreiber die Firma OHO-Rooms mit Geschäftsführer Michael Dengler. Der Bau des Hotels kostet zwischen zwei und drei Millionen Euro, die Inbetriebnahme ist für den Herbst dieses Jahres geplant. (ph)

Am 8. Dezember wurden die ersten zehn Module mit Schwertransportern angeliefert und auf das Fundament gehoben. Über die Weihnachtsfeiertage ruhten die Arbeiten. Kurz vor Weihnachten wurde die Zufahrtsstraße im Zuge der Erschließung des Baugebietes Nord und West mit einiger Verzögerung fertiggestellt.

Die ersten zehn Module sind montiert, die Fundamente für die weiteren Module im Vordergrund sind fertig. | Bild: Paul Haug

Zuversicht in schwierigen Zeiten

Die Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr in Gäufelden ein Sport- und Tagungshotel in Betrieb genommen. Die Firmengruppe investiert weiter in einer Zeit, die auch für Hotels schwierig ist. Aber, übernachten müssen Beschäftigte von Firmen immer, auch in Zeiten von Corona.

Mitarbeiter von Daimler oder von Zulieferern, die in Immendingen beim Testgelände arbeiten und nicht täglich von Böblingen nach Immendingen fahren, belegen Hotels im Umkreis von bis zu 50 Kilometer.

Standort mit Potential

Karl Dengler und sein Sohn Michael Dengler setzen auf den Standort Geisingen. Der Ort habe neben seiner zentralen Lage an der Autobahn auch Entwicklungspotential bei Feriengästen.

Man hofft, dass das Wetter den Zeitplan nicht durcheinander bringt und dass die weiteren Module wie geplant angeliefert und eingebaut werden können. Im Gegensatz zum herkömmlichen Bau mit Beton oder Maurersteinen können die Fertigmodule fast bei jedem Wetter angeliefert werden.

Bis zum Herbst soll der Neubau bezugsfertig sein.