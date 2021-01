Von den Neuinfektionen sind zehn Kreisgemeinden betroffen. Auch in Immendingen gab es einen weiteren Fall. In Geisingen wurden die Neuinfektionen zuletzt mit dem Pflegeheim Haus Wartenberg in Zusammenhang gebracht. Von den 38 Neuinfizierten sind 15 Personen über 60 Jahre alt. Von diesen 15 Personen sind drei über 80 Jahre alt.

Das Klinikum verzeichnet am Donnerstag 15 Patienten. Zwei davon werden auf der Intensivstation beatmet. Das Klinikum hat derzeit einen Verdachtsfall.

In den insgesamt 18 Pflegeheimen im Landkreis haben derzeit 72 Bewohner und 40 Mitarbeiter das Virus. Zwei Menschen sind mit oder am Coronavirus gestorben. Sie wurden laut Angaben der Kreisverwaltung 81 und 72 Jahre alt.

Der Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 164,7. Am Freitag wird der Inzidenzwert etwa bei 151 liegen.