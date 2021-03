Geisingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Arte zeigt in Leipferdingen gedrehten Berlinale-Film jetzt in der Mediathek

Die Sperrholz-Tankstelle vom Filmdreh an der verlassenen Kreisstraße ist noch in guter Erinnerung, und eigentlich hatten die Leipferdinger sich auf eine versprochene Sondervorführung von Philipp Grönings Berlinale-Film „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ gefreut. Doch auf die wartet der Ort vergeblich. Ein Trost: Arte zeigt das Werk in seiner Mediathek.