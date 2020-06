Geisingen vor 1 Stunde

Anwälte für die Region Geisingen in der wachsenden Seelsorgeeinheit: Der neue Pfarrgemeinderat will mahnend den Finger heben

Der euer Pfarrgemeinderat nimmt seine Arbeit auf. In Zeiten größer werdender Seelsorgeeinheiten will er dafür sorgen, dass Geisingen nicht neben zentralen Kirchen in Donaueschingen und Villingen verblasst.