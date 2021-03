Die Stadt Geisingen bietet in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien eine Ferienbetreuung für Kinder an. Die erste Betreuung ist für die Osterferienwoche vom 6. bis zum 9. April vorgesehen. Geplant sind auch Betreuungen in den Pfingstferien vom 25. bis 28. Mai sowie in den letzten beiden Wochen der Sommerferien vom 30. August bis zum 10. September.

Ob die Sommerferien wegen der Corona-bedingten Schulausfälle verkürzt werden oder nicht – wie es schon seitens der Landesregierung angesprochen wurde –, ist derzeit noch offen. Geplant ist die Betreuung seitens der Stadt auf jeden Fall einmal, damit auch die Eltern entsprechend planen können.

Für die Betreuung der Kinder in der zweiten Osterferienwoche können Anmeldungen bis zum 21. März bei der Stadt Geisingen vorgenommen werden. Das Anmeldeformular kann auf der Homepage der Stadt heruntergeladen werden. Bei Fragen zur Betreuung steht Nina Zeller von der Verwaltung, Telefon 07704/80728, oder per Mail an n.zeller@geisingen.de, zur Verfügung. Die Ferienbetreuung wird nur an der Geisinger Schule angeboten und kann von Kindern der ersten bis zur sechsten Klasse aus der ganzen Raumschaft besucht werden.

Es werden zwei Betreuungsmodule angeboten: Das Modul I beinhaltet die Betreuung von 7.30 bis 14 Uhr einschließlich Mittagessen und kostet zwölf Euro pro Tag, am Freitag ist die Betreuung von 7.30 bis 13.00 Uhr ohne Mittagessen und kostet neun Euro. Flexibel ist die Zeit des Beginns für die Kinder von 7.30 bis neun Uhr, ab neun Uhr ist die Anwesenheit verpflichtend. Ergänzend zu diesem Betreuungsmodul gibt es noch eine Nachmittagsbetreuung, die hinzugebucht werden kann, sie kostet zwei Euro mehr pro Tag (außer Freitag).

Während der Corona-bedingten Schulschließung hat die Stadt eine Notbetreuung angeboten und während der Unterrichtszeiten der Schule ist in Geisingen eine erweiterte Betreuung für die Kinder im Angebot. Von der Frühbetreuung ab 6.45 bis zum Schulbeginn um acht Uhr, eine Mittagsbetreuung von 11.35 bis 12.20 Uhr oder auch eine Ganztagesbetreuung, die den Nachmittag bis 15.50 Uhr von Montag bis Donnerstag beinhaltet.