Eines der kommunalpolitischen Gesichter der Raumschaft Geisingen ist tot: Gerhard Wenger. Er verstarb am Sonntagmorgen im 89. Lebensjahr. Gerhard Wenger war in zahlreichen Vereinen aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit Ehrenmitglied.

19 Jahre lang Ortsvorsteher

Er prägte auch die Kommunalpolitik von Kirchen-Hausen und Geisingen. 34 Jahre lang war er Kommunalpolitiker, davon 19 Jahre lang Ortsvorsteher. Wenger ist in Kirchen-Hausen geboren, arbeitete in der elterlichen Landwirtschaft und danach bei der Firma Fischbach, dort qualifizierte er sich vom Arbeiter zum Vorarbeiter.

Zuletzt war er als selbständiger Fuhrunternehmer tätig, am 60. Geburtstag war auch damit Schluss, Wenger war dann bis zur Kommunalwahl 1999 „nur“ noch Ortsvorsteher.

In mehreren Vereinen aktiv

Gerhard Wenger übernahm schon in jungen Jahren Verantwortung in den Vereinen. Zwischen 1950 und 1960 gab es kaum einen Verein, in dem er nicht tätig war. Bei der Sportgemeinschaft war er Spieler, Schiedsrichter, Theaterspieler und Vorstand, bei der Narrenzunft Latschari Zunftmeister.

1965 begann die kommunalpolitische Karriere von Gerhard Wenger: Er wurde in den Gemeinderat von Kirchen-Hausen gewählt und war sowohl bei den Verhandlungen als auch bei den Abstimmungen im Zuge der Gemeinde- Kreis- und Schulreform beteiligt, dazu kamen noch die vielen Sitzungen, Verhandlungen und Beratungen über den Bau der Autobahn.

1999 Rückzug aus politischen Ämtern

Nach der Gemeindereform war Wenger Stadtrat von Geisingen sowie Ortschaftsrat in Kirchen-Hausen. Seine damalige politische Heimat war die SPD. Wenger saß auch im Kreistag und war ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht. 1999 gab er seine politischen Ämter ab.

Zu den Vereinen, in denen Wenger tätig war, gehörte auch der Geschichtsverein: er war an der Herausgabe des Heimatbuches beteiligt und forcierte die Aufarbeitung der Akten über die Geschichte von Kirchen-Hausen. 1997 erhielt Wenger das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Um ihn trauern Ehefrau Lisa sowie drei erwachsene Kinder mit ihren Familien.