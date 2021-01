Laut Bürgermeister wurde am vergangenen Dienstag der bisherige Höchststand von 47 Corona-Infizierten in der Raumschaft Geisingen verzeichnet. Nach einer ersten großen Welle von Mitte November, deren Anfang auf das Pflegeheim Haus Wartenberg zurückzuführen war, habe sich vor Weihnachten angedeutet, dass sich deren Auswirkungen gelegt hatten. Nur noch wenige Pflegeheimbewohner, Mitarbeiter und deren Angehörige waren davon betroffen. Derzeit seien zwei Bewohner und acht Mitarbeiter infiziert.

47 aktive Fälle in Geisingen insgesamt

Nach dem Jahreswechsel jedoch habe sich ein neuer Schwerpunkt im Stadtteil Leipferdingen aufgetan. 24 der insgesamt 47 aktiven Geisinger Fälle befinden sich dort. „Der Großteil lässt sich auf wenige Familien zurückführen. Wir gehen nach heutigem Stand davon aus, dass sich das Virus über die Feiertage verbreiten konnte“, schrieb Numberger.

Man könne demnach zwar davon ausgehen, dass alle Regeln sowie die zulässige Personenanzahl bei privaten Treffen eingehalten worden sind, dennoch zeige sich anschaulich, wie schnell die Verbreitung geschehen könne.

Ortsvorsteher Keller konnte in den Weihnachtsferien auch kein Fehlverhalten in Leipferdingen erkennen: „Es war im Ort sehr ruhig, wir hoffen, dass sich die Lage nun wieder beruhigt und keine ernsthaften Krankheitsverläufe entstehen“, meinte er.

Bürgermeister Numberger und Ortsvorsteher Keller appellieren an die Bevölkerung, auch in den kommenden Tagen und Wochen soziale Kontakte so gering als möglich zu halten und die Abstandsregelungen einzuhalten. Von weitergehenden Maßnahmen wird zunächst abgesehen.

Nur vereinzelte Meldungen

Laut Bürgermeister Numberger verteilen sich die restlichen Infizierten auf die vier übrigen Stadtteile. „Hierbei sind in den vergangenen Tagen nur noch vereinzelte Meldungen hinzugekommen, wir hoffen auch hier, dass sich das Gesamtbild in den kommenden Tagen deutlich verbessern wird“.