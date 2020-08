Zeugen teilten am Sonntag gegen 13 Uhr der Polizei mit, dass an einem bekiesten Waldweg in Gutmadingen, Bereich Unterhölzer, ein Karton steht, in welchem sich mehrere Hühner befinden. Die Beamten fanden im Karton insgesamt elf Hühner, wovon acht bereits verendet waren. Die überlebenden Tiere konnten in Obhut genommen werden. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei und sucht Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.