Geisingen vor 3 Stunden

Ab Montag wird die Geisinger Hauptstraße zur Einbahnstraße – für Wochen

Verkehrsteilnehmer müssen in Geisingen einigen Einschränkungen in Kauf nehmen. Grund sind Arbeiten für die Glasfaserversorgung. Warum es nur in eine Richtung geht.