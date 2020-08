Die Zufahrt nach Geisingen wird ab Montag, 24. August, eine Sackgasse. Nachdem seit März an der Kreisstraße K 5942 gebaut wird, folgt nun die absolute Vollsperrung. Und das gleich für voraussichtlich vier Wochen, was in Geisingen für Diskussionen sorgt.

Da wird nicht nur die Kreisstraße nach Unterbaldingen voll gesperrt, sondern auch die Zufahrt zur Stadtmühle, zum Wartenberg und Drei Lärchen. Viele Geisinger nutzen die Gemeindeverbindungsstraße, wenn sie zum Arbeiten oder Einkaufen nach Westen fahren, also nach Donaueschingen oder in andere Orte der Baar.

Nun ist der Fahrbahnbelag dran

In den vergangenen Monaten wurde der Radweg an der Kreisstraße teilweise neu angelegt, von der Autobahnbrücke bis zum Kreisverkehr. Kurz vor der Abzweigung nach Drei Lärchen/Wartenberg wurde ein Fahrbahnteiler gebaut, damit die Radfahrer einigermaßen sicher die Straße überqueren können, wenn sie vom Radweg von Unterbaldingen zum Donauradweg wechseln wollen.

Der Radweg ist fertig, links ein Stück neuer Radweg, der unter der Autobahn nach Geisingen führt. Nun wird der Belag der Kreisstraße komplett erneuert, weshalb es zur Vollsperrung kommt. Bild: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Unter der Autobahnbrücke wurde die Fahrbahn eingeengt und etwas verschwenkt, und der Radweg wird dann noch mit Leitplanken gesichert. Der restliche Radweg bis zum Espenhof verläuft auf dem bisherigen landwirtschaftlichen Weg. Bei den Arbeiten werden auch gleich Leerrohre für Internet-Breitbandversorgung mit verlegt.

Ab Montag wird der komplette Fahrbahnbelag der Kreisstraße vom Kreisverkehr bis zur Kreisgrenze abgefräst. Je nachdem, wie tief die Schäden an der Fahrbahn sind, muss auch tiefer gefräst beziehungsweise die bituminöse Schicht erneuert werden. Nach dem Abfräsen erfolgt der Einbau der bituminösen Schichten. Viele Geisinger hoffen, dass zumindest das Teilstück zwischen der Einmündung zum Wartenberg und dem Kreisverkehr schneller fertig ist sein wird.

Umwege werden Zeit kosten

Denn die Umwege sind beträchtlich, auch gerade für die Stadtmühle, die nicht nur an die 40 Beschäftigte hat, sondern sowohl von Lieferanten sowie Kunden und Transportunternehmen, die die Waren wieder abholen, aus der ganzen Region angefahren werden. Diese müssen dann den Umweg über Drei Lärchen und die Gemeindeverbindungsstraße fahren. Möglich für PKW ist auch eine Zufahrt zur Stadtmühle von Gutmadingen her über den Wirtschaftsweg, der für PKW ja freigegeben ist.

Bei den Arbeiten sind nicht nur die ausführende Firma Walter aus Trossingen beteiligt, sondern auch noch zahlreiche Subunternehmen. Da müssen an verschiedenen Strecken, insbesondere unter der Autobahnbrücke, die Leitplanken geschlagen und montiert und die Seitenbereiche angeglichen werden, außerdem noch die Markierung und Beschilderung.

Geisingen Aus der „Krone“ in Geisingen wird ein Boardinghouse Das könnte Sie auch interessieren

Kommt dann noch schlechtes Wetter hinzu, könnten da sogar die vier Wochen knapp werden. Und man hofft immer noch, dass das kleine Teilstück früher als Mitte September befahrbar ist, wenn auch mit Einschränkungen, weil etwa die Markierung noch fehlt. „wir tun unser bestes“, heißt es von der Firma Walter zur Frage, ob Autofahrer vielleicht schon eher als in vier Wochen wieder passieren können.

Da ja auch die Donaubrücke noch fehlt, sind die Umwege beträchtlich. Einzelhändler, Dienstleister und Arztpraxen haben viele Kunden und Patienten aus der Ostbaar.