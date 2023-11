Die Fahrbahnsanierung der Landesstraßen 185 und 191 in Kirchen-Hausen im Bereich der Shell-Tankstelle bis kurz vor den Kreisverkehr geht zügig voran. Der erste Abschnitt der L191, etwa ab Bushaltestestelle bis zur unteren Zufahrt zur Shell-Tankstelle, ist fertig asphaltiert. Am Dienstag wurde rechtzeitig vor dem Regen der Feinbelag auf die neu asphaltierte Fläche aufgebracht.

Nun müssen noch die Bankette angeglichen werden, außerdem stehen andere Restarbeiten an. Parallel dazu wurde mit dem Abbau der Leitplanken an der Einmündung der L191 in die L185 begonnen, sodass der Verkehr teils mit Ampeln geregelt werden musste. Ab Montag, 6. November, beginnen die Bauabschnitte zwei und drei, die für den Verkehr Änderungen und Sperrungen bringen. Die Asphaltschichten der zur Sanierung anstehenden Fahrbahnen müssen abgefräst und durch zusätzliche Schichten wieder erneuert werden. Wegen des ständig steigenden Schwerlastverkehrs hat es starke Schäden gegeben, da der alte Aufbau für solche Lasten nicht ausgelegt war.

Die Zufahrt zur Shell-Tankstelle sowie dem Gewerbegebiet Espel mit der Firma Kiesel und der Tankstelle Tankpool ist ab Montag nur von der L191 (Hausen) möglich. Die Zufahrt von oben, also von der L185, ist gesperrt. Außerdem ist das Einfahren vom Kreisverkehr auf die L185 nach Aulfingen und Blumberg nicht möglich. Der überörtliche Verkehr wird über die Bundesstraßen 31 und 27 von der Autobahn beziehungsweise vom Kreisverkehr umgeleitet. Die Zufahrt ins Gewerbegebiet und zu den Tankstellen ist über die B311 und die Kreisstraße 5922 Hintschingen sowie die Donautalstraße Kirchen-Hausen möglich. Von dort geht es auch auf die L191 nach Engen.

Die Abschnitte zwei und drei dauern voraussichtlich bis zum 28. November, was witterungsabhängig ist.