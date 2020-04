von sk

Das wird die Bürger in der Region Immendingen und Geisingen freuen: Die Grünschnittabgabe bei den dafür vorgesehenen Einrichtungen des Landkreises wieder möglich. „Der Landkreis Tuttlingen hat sich entschieden die Grünguthöfe unter bestimmten Voraussetzungen wieder zu öffnen“, informiert Julia Hager, Sprecherin des Landratsamts Tuttlingen. Ab Dienstag, 14. April, haben die Grünguthöfe in Aldingen, Geisingen, Königsheim, Mühlheim, Spaichingen, Trossingen, Tuttlingen und Wehingen wie folgt geöffnet: Von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 13 Uhr.

„Diese erweiterten Öffnungszeiten, die nur für die Woche von Dienstag, 14. April, bis Samstag, 18. April, gelten, sollen dazu dienen, die Abgabe des bisher gesammelten Grünschnitts zeitlich großzügig zu verteilen. Ab Montag, 20. April, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten“, so Hager.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass alle Bürger, die Grünschnitt bringen, folgende Hinweise beachten müssen:

Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendige Minimum zu beschränken.

Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.

Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen werden.

Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bilden, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Grünschnitt an.

Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend einzuhalten.

Die Wertstoffhöfe bleiben zunächst weiterhin geschlossen. Sperrmüll kann wie bisher nach vorheriger Anmeldung abgeführt werden. Die private Anlieferung von Bauschutt auf der Deponie Talheim wird voraussichtlich wieder ab dem 20. April möglich sein.