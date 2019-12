Zwei Weihnachtsfeiertage, zwei Theaterstücke – aber nicht das gleiche Stück und die gleichen Akteure und auch nicht der gleiche Ort. Die beiden Gutmadinger Musikvereine laden zu Weihnachtsfeiern mit Theateraufführungen ein. Wenn beide Vereine unterschiedliche Orte, Akteure und Stücke haben, so haben beide Stücke etwas gemeinsam: Sie spielen in einem Rathaus oder rund um die Gemeindeverwaltung. Geprobt wird bei beiden Vereinen schon seit Oktober, wie Bianca Weber vom Musikverein Harmonie, die zusammen mit Daniela Glunk die Regie führt, sowie Sylvia Burger von den Donaumusikanten, betonen.

Nach Kirchweih sucht man die passenden Stücke, die Harmonie hat eines von Bernd Gombold, Bianca Weber kennt den Autor persönlich. Gombold-Stücke werden landauf und landab gespielt, sorgen sie doch für viele Verwirrungen auf der Bühne, die aber allesamt am Ende wieder aufgelöst werden und vor allem eines haben, die Lachmuskeln der Besucher werden stark strapaziert.

Die Harmonie führt am ersten Weihnachtsfeiertag im Gemeinschaftshaus um 19.30 Uhr das Stück „Die Gedächtnislücke“ auf. (Hauptprobe ist am Sonntag, 22. Dezember, 15 Uhr). Der Musikverein Donaumusikanten lädt dann traditionell einen Tag später, am zweiten Weihnachtsfeiertag, um 19.30 Uhr ins Gasthaus Ochsen ein. (Hauptprobe ist am Montag, 23. Dezember, 18 Uhr). Die Laienspieler der Donaumusikanten studieren derzeit den Dreiakter „Auf Amts-Wegen“ von Heinz-Jürgen Köhler ein. Teilweise dreimal wird wöchentlich in der heißen Phase geprobt, bei jedem Patzer in den Proben gibt es viel zu lachen.