Dabei sind beide Fahrerinnen nach Polizeiangaben leicht verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Frau war laut Polizei gegen 12 Uhr mit ihrem Renault Clio von Kirchen-Hausen kommend auf der L 185 unterwegs. An der Einmündung zur B 31 musste sie halten. Die hinter ihr fahrende 52-Jährige konnte ihren Mercedes nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte in das Heck des Renaults.

Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen auf die B 31 geschoben. Beide Autofahrerinnen verletzten sich leicht. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Am Renault liegt der Schaden bei circa 7500 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.