Die Hospizgruppe Geisingen ergänzt ihre bisherige Arbeit um ein weiteres Feld: „Trauerbegleitung in der Natur“. In knapp einer Woche startet Gabriele Villing dieses neue Angebot, das es bisher so in der Region nicht gibt.

Die Mitarbeiter der Hospizgruppe Geisingen begleiten seit nunmehr elf Jahren Menschen auf ihrem letzten Weg. Jedes Jahr zwischen 30 bis 35 Mal stehen sie Angehörigen und sterbenden Menschen in den letzten Stunden des Lebens bei. 19 Mitglieder hat die Hospizgruppe im Bereich der Sterbebegleitung, die allesamt hierfür geschult sind und Ausbildungskurse besucht haben.

Betreuung der Angehörigen ist Teil des Aufgabenprofils

Immer wieder freut sich die Einsatzleiterin Monika Haug über neue Mitglieder, die dann behutsam an das nicht einfache Aufgabenfeld herangeführt werden. Ambulante Hospizgruppen im westlichen Teil des Landkreises Tuttlingen gibt es mit Ausnahme der Geisinger Gruppe nicht, die zudem bedingt durch das Pflegeheim eine der aktivsten Gruppen im Kreis ist. Begleitet werden auch sterbende Menschen zuhause. Die Mitglieder und Mitgliederinnen der Geisinger Hospizgruppen wohnen sowohl in der Region Geisingen, zwei in Zimmern, eine in Ippingen sowie eine Begleiterin in Möhringen. Die Hospizarbeit endet nicht mit dem Tod des Menschen, der manchmal Tage, manchmal aber auch über mehrere Monate begleitet wurde. Denn oft schließt sich daran auch die Betreuung der Angehörigen an.

Der Wald als Heil- und Kraftquelle

Gabriele Villing aus Zimmern kam vor einem Jahr zur Hospizgruppe. Nach der Ausbildung zur Hospizbegleiterin hatte die mit der Natur verbundene 55-Jährige die Idee, Trauerbegleitung in der Natur anzubieten. „Ich bin beruflich eingesperrt“, betont sie. Sie hat sich dem Thema Waldbaden gewidmet und leitet nunmehr die Trauerbegleitung in der Natur unter dem Motto „hinterm Horizont geht‘s weiter“. Zum Thema Waldbaden hatte sie schon vor einiger Zeit einen einjährigen Kurs „Waldheilkunde“ besucht. Wobei der Horizont vielschichtig gedeutet werden kann. Sie besucht derzeit ein Weiterbildungsseminar als Trauerbegleiterin, das sie demnächst beendet. Diese Seminare haben bisher auch Monika Haug und Waltraud Grundmann besucht.

Treffpunkt Café Wartenberg

Martin Schelling und Gemeindereferent Benno Nestel, die beide ebenfalls Mitglied in der Hospizgruppe sind, hatten die Idee bei einem Besuch in Assisi, auf dem Gebiet Trauerbegleitung etwas Neues zu tun. „Armut muss nicht nur materiell sein, sondern kann auch geistig sein“, betont Benno Nestel. Etwa nach einem Schicksalsschlag oder in der Trauerarbeit. Und für Gabriele Villing reifte die Idee der Trauerbegleitung in der Natur während des laufenden Seminars. Die Leiterin der Hospizgruppe, Monika Haug, freut sich über das neue Angebot, das am Samstag, 12. Oktober startet. Treffpunkt bei allen Terminen ist beim Café Wartenberg (beim Pflegeheim), von hier aus geht es in die Natur.

In der Natur gibt es viele Sinnbilder über Tod und Leben

Warum in der Natur? „Es redet sich leichter, die Natur gibt uns viele Sinnbilder über Tod und Leben, auch der Mensch ist ein Stück Natur“, betont Gabriele Villing. In der Natur könnten sich die Teilnehmer selber spüren. Außerdem sei man nicht wie bei einem Trauercafé an einem Platz und könne den Gesprächspartner mal tauschen. Der Waldspaziergang sei leicht, langsam und entspannt. „Wir haben keinen Wanderstress, sondern wollen in der Umgebung der Natur miteinander ins Gespräch kommen“, so Gabriele Villing weiter.