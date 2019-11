von Franz Dreyer

Michael Mohaupt ist weiterhin Vorsitzender der Narrenzunft Strohglonki 1777 Leipferdingen. Mit seiner einstimmigen Wahl in der Generalversammlung erhielt er einen überzeugenden Vertrauensbeweis. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden auch Zunftschreiberin Bärbel Mutzel-Kühnle, die zweite Säckelmeisterin Andrina Weizenegger, das Narrenpaar Jutta und Dominic Mohaupt sowie die Kassenprüferinnen Daniela Merz und Felizitas Thiel.

Wie Zeremonienmeister Michael Amma informierte, verspricht das Fasnetsmotto „Ein dreifachkräftig Stroh-Narro, ganz Lipfordingä wird zum Zoo“ wieder eine pfiffige Dorffasnet mit tollen Akzenten. Nach dem Ausblick gibt es am 14. Dezember den Weihnachtsmarkt und am 28. Dezember den Jahresabschluss. Die Strohglonki sind stark vernetzt und nehmen teil am Dreikönigsfrühschoppen in Liggeringen, der Tanzkreuzfahrt, am Jubiläumsnarrentreffen in Hattingen sowie am Narrentreffen in Reichenburg/Schweiz. Nach dem lustigen Gottesdienst am 8. Februar wird beim Jubiläum der Zimmerer Teufel der Bändertanz präsentiert.

Die Berichte von Schriftführerin Bärbel Mutzel-Kühnle und der Ressortleiter Laura Marie Schneider, Jürgen Hornung und Thomas Huber verdeutlichten, dass die Narrenzunft nicht nur an Fasnet viel bietet, sondern das ganze Jahr über aktiv ist, so unter vielem anderem mit dem Weihnachtsmarkt, dem Maibaumstellen, dem Schlachtfest oder dem Rübengeisterumzug. Gefeiert werden konnte 60 Jahre Bändertanz. Dabei verloren die Zunfträte den Auftritt mit den Tänzerinnen und müssen nun den Zunftabend mit dem Bändertanz eröffnen. Das erstmals durchgeführte Hüttenwochenende wird wiederholt, da es gut ankam. Einblicke in die Finanzen gewährte Säckelmeister Dirk Raus. Gelächter kam auf, als er über die Zinsgutschrift von 45 Cent berichtete.

Zunftmeister Mohaupt verwies in seinem detailliert ausgearbeiteten Bericht darauf, dass die administrativen Aufgaben immer mehr zunehmen. Die strukturellen Änderungen hätten sich auch auf die Finanzen positiv ausgewirkt. Er dankte für das harmonische Miteinander und schüttete viele Lob über die Akteure aus: „Mir hond e Fasnet, die seines gleichen sucht“, resümierte er. Mit einem Präsent wurden Luzia Weh und nach 23 Jahren Narrenrat Jochen Zander, die sich in vielerlei Hinsicht verdient gemacht haben, verabschiedet und Franziska Lienhard für fünfjährige Mitgliedschaft geehrt. Ortschaftsrätin Anke Hornung würdigte die vielen Aktivitäten der Zunft.