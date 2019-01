von Franz Dreyer

Für die Feuerwehr Aulfingen hat ein spannendes Jahr begonnen. Herausragendes Ereignis, auf das sich die Wehr freut, wird die Auslieferung des neuen Löschfahrzeuges sein. Laut Abteilungskommandant Norbert Amma kommt nach einem zäh verlaufenen Beschaffungsprozess das Fahrzeug voraussichtlich Mitte/Ende März.

Nach den Tätigkeitsberichten von Norbert Amma und Schriftführer Aaron Faber war die 32 Aktive umfassende Wehr 2018 zu fünf Einsätzen gefordert. Der Trend geht weg von Brand- und hin zu technischen Hilfeleistungseinsätzen, vor allem auch bei Hochwasser hat sich damit auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Hinzu kam eine ganze Anzahl weiterer Aufgaben. Ein hoher Stellenwert hatte die Ausbildung. Es wurden 13 Proben durchgeführt. Ein Höhepunkt bildete im Frühjahr die gemeinsame Übung mit der Leipferdinger Wehr.

Um für das breite Einsatzspektrum gerüstet zu sein, will der Kommandant im laufenden Jahr die Ausbildung noch intensivieren. Nach der Auslieferung des neuen Fahrzeuges, das die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Wehr noch erhöht, werden Sonderproben durchgeführt, um dieses bald einsatzfähig melden zu können. Mit einer Gruppe wird auch das bronzene Leistungsabzeichen angestrebt. Nach dem Ausblick erfolgt wieder die Teilnahme am Geisinger Straßenfest, zudem ist im Sommer ein Grillfest geplant. Durchgeführt wird wieder das beliebte Herbstfest mit Rehstechen. Einblick in die Finanzen gab Norbert Hirt.

Nach dem Bericht von Altersobmann Manfred Finus hatten die Senioren, die sich auch bei der Landesversammlung des Feuerwehrverbandes einbrachten, wieder ein volles Programm.

Bei den Wahlen wurden Gerold Fringer und Thomas Meißner für die nicht mehr angetretenen Freddy und Thomas Meißner als Beisitzer gewählt. Für fünfjährige Mitgliedschaft wurden Markus Burgert, Aaron Faber und Thomas Meißner geehrt. Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Ernst Heinemann ehrte seitens des Verbandes Benjamin Burgert und Adrian Faber für zehn Jahre.

Das vom Land neu eingeführte Ehrenzeichen in Bronze wurde für 15 Jahre Alexander Burgert und Norbert Hirt verliehen. In Gold ging es für 40 Jahre unter gleichzeitiger Ernennung zum Ehrenmitglied an Thomas Heizmann. Bei den Beförderungen wurde Patrick Endres zum Feuerwehrmann und Markus Burgert zum Oberfeuerwehrmann ernannt.

Ortsvorsteher Uwe Fröhlin dankte der Wehr für ihr Engagement. Für jeden Geehrten hatte er ein Präsent dabei. Sein Wunsch war, die Einweihung des neuen Löschfahrzeuges, für das er sich nachhaltig verwendet hat, noch in seiner Amtszeit vollziehen zu können.