von Franz Dreyer

Es brennt! Die Aufregung ist groß. Was ist bei dieser schwierigen Situation zu tun, oder was muss man unterlassen? Informationen über das richtige Verhalten im Brandfall kommt große Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere, wenn das Feuer in der Schule oder gar im Kindergarten ausgebrochen ist.

Tobias Heizmann, Kommandant der Leipferdinger Feuerwehr, nahm sich diesem wichtigen Thema an. Zusammen mit seinen Aktiven, Adina und Patrick Frank, besuchte er aus diesem Grund den örtlichen Kindergarten und die Klassen eins bis vier der Grundschule. Nachdem zuvor sowohl im Kindergarten, als auch in allen Klassen der Grundschule das Thema Feuer und Feuerwehr behandelt wurde, waren die Kinder interessiert daran, die Feuerwehr erleben zu können.

Kommandant Heizmann und die beiden Angehörigen der Feuerwehr hielten in den jeweiligen Klassen eine Unterrichtsstunde, in der viel Wissenswertes berichtet, Fragen der Kinder beantwortet und die Ausrüstung vorgestellt wurde. Nachdem zur Vorbereitung die Thematik bereits in der Schule und im Kindergarten behandelt worden war, konnten die Kinder bereits voller Stolz berichten, wie sie sich im Brandfall zu verhalten haben: Dazu zählt über die Nummer 112 den Notruf abzusetzen (Wer meldet, was ist wo passiert, wie viele sind verletzt, warten auf Rückfragen), aber auch, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Kinder hatten viel Spaß daran, die Feuerwehrausrüstung anprobieren zu dürfen, was für sie ein großes Erlebnis bedeutete. "Spannend war für sie zu erleben, wie sich das Atmen unter der Atemschutzmaske anhört. Überrascht stellten sie dabei fest, wie schwer die Atemschutzgeräte doch sind", so Heizmann.

Im Anschluss an die Unterrichtsstunde wurde eine Brandschutzübung durchgeführt und die Vorgehensweise bei einem Löscheinsatz gezeigt. Die Kinder waren begeistert davon, das hierzu auf dem Pausenhof aufgestellte Feuerwehrauto aus aller Nähe betrachten zu können. Mit großem Interesse verfolgten sie die Erläuterungen über den Ablauf einer Löschübung und den Einsatz der Löschgeräte.