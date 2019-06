von Thomas Schröter

Geisingen – Thomas Braun und seine Helferschar haben es wieder getan: Am Wochenende haben sie den Kreisverkehr in der Geisinger Innenstadt, in der Nähe des Pflegeheims Haus Wartenberg, neu gestaltet. Auf dem runden Grün prangt jetzt ein sieben Meter langes Holzboot, eine so genannte Zille.

Nicht nur, wenn es um das Geisinger Straßenfest geht, sitzen Kernstadt und Ortsteile in einem Boot und sollten gemeinsam an einem Strang ziehen, meint Thomas Braun, der mit seiner Helferschar den Innenstadt-Kreisverkehr neu gestaltet hat. Bilder: Thomas Schröter | Bild: Schröter, Thomas

Dieser Bootstyp kommt im Bereich der Donau seit Jahrhunderten zum Einsatz und erfreut sich auch heute noch als Arbeits-, Fischer- und Freizeitboot recht großer Beliebtheit. Auf der jetzt im Grünbereich des Geisinger Innenstadt-Kreisels platzierten Zille prangt unübersehbar der Leitspruch „Alle in einem Boot“ sowie ein ebenso unübersehbarer Terminhinweis auf das Geisinger Straßenfest, das dieses Jahr von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juli, über die Bühne geht. Außerdem prangen an dem Boot die Namen sämtlicher Geisinger Ortsteile.

Was es mit dem Boot und seiner Beschriftung auf sich hat, hat der SÜDKURIER beim Initiator der „Boots-Aktion“, Thomas Braun, der aktuell auch als Bewerber um das Geisinger Bürgermeisteramt für Furore sorgt, in Erfahrung gebracht.

„Erst die Kommunal- und Europawahlen, jetzt die anstehende Bürgermeisterwahl. Vor lauter Wahlterminen droht das Geisinger Straßenfest in der öffentlichen Wahrnehmung ins Hintertreffen zu geraten. Das wollten wir ändern und dabei auch darauf hinweisen, dass das Straßenfest eine Gemeinschaftsproduktion von Vereinen und Bevölkerung in der Region Geisingen ist.

Die Beweggründe

Wir sitzen praktisch alle in einem Boot. Und je besser wir gemeinsam an einem Strang ziehen, desto größer wird der Erfolg unseres Straßenfests„, erläutert Braun seine Beweggründe, die zu der Neugestaltung des Kreisels geführt haben.

Zille typisch für die Donau

Die Zille als Bootstyp sei, so Braun weiter, besonders typisch für die Donau und zu diesem Fluß habe Geisingen „als erste Stadt an der Donau„ eine besondere Verbindung. Diesen Bezug habe er auf dem neu gestalteten Kreisel ebenfalls herstellen wollen, so Thomas Braun.

Der Leitspruch „Alle in einem Boot“ gelte nur für das Straßenfest. Letztlich gehe es ihm darum, zu zeigen, dass Geisingen und seine Ortsteile grundsätzlich immer an einem Strang ziehen sollten, meint – wieder ganz im Wahlkampfmodus – der Bewerber um das Bürgermeisteramt.

Thomas Braun und seine Helfer alias „Brauni und seine Heinzelmännchen“ haben den Kreisverkehr – laut Braun mit ausdrücklicher Zustimmung der Stadtverwaltung – in der Vergangenheit schon häufiger neu gestaltet. Teils waren die Motive an den Jahrezeiten orientiert, teils griffen sie, wie beispielsweise in der Fastnachtszeit, bestimmte Anlässe oder Bräuche auf.