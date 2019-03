von Thomas Schröter

Vor dieser Herausforderung steht – und das nicht nur im ländlichen Raum – so gut wie jede Gemeinde oder Stadt: Einerseits benötigen lebendige Kommunen neben attraktiven Ortskernen mit guter Infrastruktur auch ein ausreichendes Wohnraumangebot. Andererseits gibt es im innerorts ungenutzte Flächen und leer stehende oder funktionslos gewordene Gebäude. Damit die Ortskerne auf Dauer nicht veröden und um die Natur und die Landwirtschaft im Außenbereich zu schonen, bietet es sich an, brach liegende Flächen im Innenbereich zu bebauen und ungenutzte Gebäude für Wohnzwecke zu sanieren.

Mit einem sogenannten Flächenmanagement lässt sich diese Aufgabe im Bereich der innerörtlichen Entwicklung strukturiert angehen. Brachflächen können ebenso gezielt erfasst werden wie Leerstände, es können städtebauliche Konzepte geplant und das Gespräch mit den Eigentümern oder potenziellen Investoren gesucht werden.

Für die Einführung eines solchen Flächenmanagements für Geisingen und seine Ortsteile plädierte Stadtrat Andreas Heidel (Aktive Bürger) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Stadtverwaltung solle, so Heidel weiter, zumindest prüfen, ob und mit welchem Zuschnitt ein Flächenmanagement denkbar und realistisch sei. Er verwies dabei auf den Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen, der ein Projekt zum Thema Flächenmanagement unterhalte, das offenbar auch durchaus erfolgreich laufe und teilweise mit Fördermitteln unterstützt worden sei. Man müsse im Falle Geisingens, so Heidel, im Zweifelsfall ja nicht zwingend im gleichen Umfang und gleicher, auch finanzieller, Intensität zu Werke gehen. Aber einen vertieften Blick darauf zu werfen, was der in der Nachbarschaft gelegene Gemeindeverwaltungsverband auf die Beine gestellt habe und sich Inspirationen zu holen, könne sicher nicht schaden.

In der Tat unterhält der Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen, unter dessen Dach die Städte Donaueschingen, Bräunlingen und Hüfingen gemeinsame Sache machen, das Projekt "Flächenmanager". Es wurde finanziell in einem Umfang von 60 000 Euro aus dem Landesförderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" unterstützt. Die Förderung ist zwischenzeitlich zwar ausgelaufen, der Gemeindeverwaltungsverband führt das Projekt aber weiterhin fort. Neben der Erfassung von innerörtlichen Brachflächen und Gebäudeleerständen umfasst der "Flächenmanager" auch Beratungsleistungen zu Immobilienfragen.

Die Stadtverwaltung Geisingen werde prüfen, ob und in welchem inhaltlichen und finanziellen Umfang ein Flächenmanagement realisiert werden könne, sicherte Bürgermeister Walter Hengstler dem Gemeinderat zu. Bei einem derartigen Vorhaben sei, auch wenn es gegebenenfalls mit Fördergeldern unterstützt werde, in jedem Fall mit nicht unerheblichen Kosten zu rechnen, gab der Bürgermeister zu bedenken. Es biete sich beim Thema Flächenmanagement an, es nicht auf Geisingen und seine Ortsteile zu beschränken, sondern auch zu sondieren, ob eine Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen, wie beispielsweise Immendingen, in Frage komme.

Bleibt abzuwarten, mit welchen Vorschlägen zum Thema Flächenmanagement die Stadtverwaltung auf den Gemeinderat zukommt.