Freudige Ereignisse haben meist eine Vorlaufzeit von neun Monaten: Ein freudiges Ereignis steht den ganzen Gutmadingern nunmehr am kommenden Sonntag bevor. Der Mehrgenerationenplatz beim Gemeinschaftshaus wird am 19. Mai offiziell eingeweiht. Anfang September war Baubeginn mit vielen Eigenleistungen, dazwischen waren dann Handwerker in Aktion, dann folgte die Winterruhe und nunmehr steht der Zeitpunkt an, an dem sich Alt und Jung auf dem neuen Platz aufhalten und sich erholen können.

186 000 Euro kostet der neue Mehrgenerationenplatz, hinzu kommen noch zahlreiche Eigenleistung von Gutmadinger Bürgern sowie viele Maschinenstunden der unterschiedlichsten Geräte und Baumaschinen. Für das Projekt erhielt die Stadt noch einen Zuschuss in Höhe von 62 500 Euro.

Noch nicht sattgrün präsentiert sich der Rasen. Die Trockenheit und dann immer wieder die kühlen Temperaturen ließen das Grün nicht gerade überall üppig sprießen. Der umgeleitete Kirchenbach plätschert schon einige Monate durch den Bachlauf des Mehrgenerationenplatzes. Wasser und Spielgeräte locken auf dem neuen Platz, das fasziniert die Kinder. Nun ist es aber soweit, am kommenden Sonntag ist offizielle Einweihung des Platzes um elf Uhr.

Bei der Einweihung des Gutmadinger Mehrgenerationenplatzes spielt der Musikernachwuchs beider Musikvereine gemeinsam, nach dem offiziellen Teil der Übergabe findet dann auf dem Platz und in der Pausenhalle ein großes Fest mit und für die Bevölkerung statt. Pfarrgemeinderat und Ortschaftsrat bewirten die Gäste gemeinsam.

Die Gässlihuper spielen am Sonntagnachmittag zur Unterhaltung auf. Geplant ist auch ein Auftritt des Kindergartens am Nachmittag. Der Reinerlös dieser Veranstaltung fließt in ein Projekt, das in Sichtweite des Mehrgenerationenplatzes steht und das den Gutmadingern wichtig ist, die Sanierung der Pfarrkirche St. Konrad.

Die Bevölkerung der gesamten Raumschaft Geisingen ist zu den Feierlichkeiten eingeladen. Vielleicht bleibt es ja nicht der erste und einzige Mehrgenerationenplatz.