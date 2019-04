Die Bläserjugend des Musikvereins Kirchen-Hausen lud zusammen mit der Bläserschule und dem Verein zum Vorspielnachmittag in den Proberaum ein. Der neue Vorsitzende der Bläserjugend, Lukas Federle, hatte bei der Begrüßung ebenso sein Debüt wie manch junger Akteur. "20 Zöglinge hat der Musikverein Kirchen-Hausen derzeit in Ausbildung", wie Lukas Federle ausführte, "und die Bläserklasse der Grundschule, die im letzten Herbst einen neuen Kurs begonnen hat, kommt noch hinzu." Die Bläserklasse wird seit diesem Ausbildungsjahrgang von Astrid Haider und Stefanie Jansen unterrichtet.

Die jüngsten Akteure, die Bläserklassenschüler eröffneten den musikalischen Teil des Nachmittages mit einigen Vorträgen. Astrid Haider begleitete die Kinder am Schlagzeug, während Stefanie Jansen mit dem Keyboard begleitete. Die Kinder zeigten den vielen Besuchern was man in wenigen Monaten musikalisch an den jeweiligen Instrumenten bereits alles kann.

Nach der Bläserklasse traten dann die Zöglinge des Musikvereins, aber auch weitere junge Akteure, die derzeit in der Bläserschule ausgebildet werden, in Aktion. Sie spielten alleine, als Duo oder auch zu dritt, ein Instrument nach dem anderen und zeigten den derzeitigen Stand der Ausbildung. In der Bläserschule werden die Kinder ja nicht nur in der Praxis, also am Instrument geschult, sondern auch der Bereich Theorie hat seinen Platz. Musik zu lernen ist das eine, das Gelernte aber auch zu zeigen, das andere. Und dann steht das nächste Ziel an, in einer Kapelle mitspielen zu dürfen. Sei es in einer Jugendkapelle oder auch gar in einem großen Orchester. Bis dahin gilt es aber noch etliche Prüfungen zu absolvieren, auf die die Zöglinge dann in der Bläserschule vorbereitet werden.