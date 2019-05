von Thomas Schröter

Im Geisinger Schulgebäude II, in dem derzeit noch der Kindergarten „Am Stadtgraben“ provisorisch untergebracht ist, werden zwei Krippengruppen mit einem Zuschnitt von jeweils zehn Kindern sowie eine Gruppe für bis zu 25 Kinder ab drei Jahren eingerichtet. Dazu sind Umbaumaßnahmen erforderlich, die sich im Wesentlichen auf die Raumaufteilung, den Sanitärbereich, die spezifische Möblierung sowie Brandschutzauflagen konzentrieren und laut einer Kostenberechnung von Architekt Thomas Kreuzer mit rund 140 000 Euro zu Buche schlagen.

Außerdem wird die neue Krippengruppe im Kindergarten „Am Stadtgraben“ für eine Übergangszeit mit Krippenkindern in Ganztagesbetreuung und mit Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten belegt.

Der Gemeinderat erteilte diesen Planungen bei seiner jüngsten Sitzung ebenso grünes Licht wie dem Vorschlag, die Krippengruppe im Kindergarten Gutmadingen in eine altersgemischte Regelgruppe für Kinder ab einem Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt umzuwandeln.

Die erforderlichen Baumaßnahmen im Schulgebäude II sollen anlaufen, sobald der Kindergarten „Am Stadtgraben“ sein Übergangsdomizil verlassen und das frisch sanierte und erweiterte Kindergartengebäude beziehen kann. Das wird, wie Architekt Kreuzer bestätigte, aller Voraussicht nach Mitte/Ende Oktober dieses Jahres der Fall sein, so dass ab 1. November auch die neue Krippengruppe im Kindergarten „Am Stadtgraben“ in Betrieb gehen kann.

Die Umwandlung der bisherigen Krippengruppe im Kindergarten Gutmadingen in eine Gruppe für über dreijährige Kinder ist, wie Bürgermeister Walter Hengstler erläuterte, der Bedarfssituation geschuldet. Die auf Daten des Einwohnermeldeamts basierenden Zahlen belegten, so Hengstler, dass im Kindergarten Gutmadingen bereits im Jahr 2020 Plätze für über dreijährige Kinder fehlen, sofern nicht gegengesteuert werde. Mit der Umwandlung der Krippengruppe in eine altersgemischte Gruppe könne dieser Engpass überbrückt werden.

Auch die Einrichtung der beiden Krippengruppen im Kindergartenprovisorium im Geisinger Schulgebäude II ist, wie Hengstler auf Nachfrage von Paul Haug (FW/FDP) betonte, dem akuten Bedarf geschuldet. Die Einrichtung einer Gruppe für über dreijährige Kinder sei entweder als Regelgruppe oder als Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit machbar, erklärte Architekt Kreuzer.

Eine Ganztagesbetreuung scheide aus, weil dafür Schlafplätze erforderlich wären, die sich angesichts der Flächenvorgaben und der vorhandenen Fläche nicht realisieren ließen.