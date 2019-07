Die katholische Frauengemeinschaft Geisingen hat eine neue Kassiererin: Susanne Albrecht übernahm das Amt von Ramona Fenzl, die den Posten fünf Jahre lang innehatte, sie ist künftig Kassenprüferin. Neue Beisitzerin ist nunmehr Heike Dietrich. Vorsitzende Ulrike Benz sowie Schriftführerin Roswitha Bertsche listeten bei der Hauptversammlung die Aktivitäten der Frauengemeinschaft auf, die sich nicht nur auf Veranstaltungen in und um die Kirche bewegen.

Aktuell hat die Gemeinschaft 145 Mitglieder, wobei es nicht einfach ist, den Mitgliederstand zu halten. Präses Pfarrer Adolf Buhl sprach den Mitgliedern den Dank für die Bereitschaft aus, sich im Gemeindeleben in Geisingen im Besonderen natürlich innerhalb der Pfarrei zu engagieren. Hier hob Buhl besonders die Dekoration des Erntedankaltars sowie das Legen des Blumenteppichs an Fronleichnam hervor.

Die Gemeinschaft organisiert auch Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, die nächste findet am kommenden Samstag, 6. Juli, statt. „Kleinkunst bei Martina“ lautet das Motto mit Marianne Schätzle, dem Merkel-Double mit ihrem Kabarett-Auftritt „Früher war nix to go“. Marianne Schätzle, die mit einem Kabarettpreis ausgezeichnet wurde, ist für ihre einzigartige Kanzlerparodie bekannt. Der Abend findet am Samstag, 6.Juli, um 19.30 Uhr bei Martina Riesle in der großen Garage, Hauptstraße 3, statt, der Eintritt kostet zwölf Euro und beinhaltet Erdbeerbowle, Wurst mit Wecken und sonstige Getränke.