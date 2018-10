Nach dem Erfolg der ersten beiden Bläserklassen an den Grundschulen Geisingen und Kirchen-Hausen haben nach den Sommerferien neue Kurse begonnen. Die Bläserklassen sind eine Kooperation zwischen der Bläserschule und den beiden Grundschulen für interessierte Schüler der zweiten und dritten Klassen. Zwei Jahre lang erhalten sie nun Unterricht in der Schule durch Musiker.

Unterrichtet werden die Kinder sowohl im Einzelunterricht, als auch in der Gruppe. Neben Angeboten wie musikalische Früherziehung oder Blockflöten und Rhythmik ist dies ein weiteres Angebot, aber auch eine Möglichkeit, Kinder frühzeitig für die Musik zu begeistern.

Inzwischen sind bereits zwei Kurse beendet. Die meisten Schüler der Bläserklasse blieben ihrem Hobby treu und sind inzwischen bei der Bläserschule. Denn man hatte bei der Einführung der Bläserklassen die Hoffnung, dass aus den Kindern der Bläserklassen später auch Musiker werden. Dies hat sich auch im zweiten Kurs bis auf Einzelne erfüllt, mit der Bläserklasse wurde das Interesse für die Blasmusik geweckt. "Die Kinder sind mit Begeisterung dabei, sie erhalten Unterricht, einzeln oder registerweise, je nach Instrument getrennt und dann steht auch gemeinsames Musizieren an. Denn gerade das macht ja richtig Spaß, nicht nur alleine zu musizieren, sondern gemeinsam Stücke vorzutragen", sagt Ingrid Fromm, die musikalische Leiterin der Bläserschule.

"Das gestaltet sich in der Geisinger Schule noch etwas schwierig, viele der Kinder haben noch kaum Vorkenntnisse im Notenlesen und es sind viele Zweitklässler dabei", betont Ingrid Fromm. Die gemeinsamen Proben leitet in Geisingen Stadtmusikdirektor Rudolf Barth jeden Freitag mit den 19 Musikschülern. Den Unterricht unter der Woche leiten Ingrid Fromm, Rudolf Barth und Norbert Stoffler.

In Kirchen-Hausen sind es neun Kinder, die unterrichtet werden, und zwar neu von Astrid Haider und Stefanie Jansen. Die jeweiligen Unterrichtstage werden von der Schulleitung in Absprache mit der Bläserschule und den Ausbildern festgelegt und sind im Stundenplan eingebunden.

„Bei den ersten beiden Bläserklassen merkte man die zwei Jahre Ausbildung deutlich“, erklärte Stadtmusikdirektor Barth mit Blick auf den musikalischen Werdegang der Schüler. Diese Kinder sind nun in der Bläserschule und spielen dort in entsprechenden Orchestern.

Mit den 19 Kindern in der dritten Bläserklassse in Geisingen ist auch eine Grenze erreicht, wären es mehr, würde natürlich niemand abgewiesen, man müsste nur neu organisieren. Und aufgrund der Tatsache, dass es fast nur Zweitklässler sind, sei es auch eine Herausforderung, wie Ingrid Fromm und Rudolf Barth betonten.

Anmeldungen sind allerdings nicht mehr möglich. "Kinder, die auch nach dem Anmeldeschluss Interesse an einer musikalischen Ausbildung haben, sind in der Bläserschule gerne willkommen und gut aufgehoben", so Ingrid Fromm.

