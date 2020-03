Gemütlich ausgehen und Essen gehen, sich bedienen lassen. Fehlanzeige, die Gaststätten haben ja geschlossen. Ausnahme ist der Verkauf von Speisen „über die Straße“, also um diese zu Hause einzunehmen. In der Region Geisingen gibt es davon eigentlich nur zwei Angebote, und eines noch mit Einschränkungen. Der Kebab am Postplatz hat ebenso wie das China-Thai-Restaurant wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres geschlossen. Auch das Lebensmittelgeschäft Milkau, das täglich Mittagstisch angeboten hat, hat dieses Angebot gestrichen.

Rocco und Maria la Grotteria vom Hislibeck haben offen und bieten nach wie vor ihre Speisen zum Abholen an, wie Rocco la Grotteria ausdrücklich betont. Die Resonanz ist jedoch im Gegensatz zu den „normalen“ Zeiten ohne Corona noch zurückhaltend. Das Hotel Sternen bietet den Service ebenfalls an, aber hier muss das Essen einen Tag vorher bestellt werden und es wird ab einer Mindestzahl von sechs Personen beziehunsgweise Portionen geliefert. Offen haben die Bäckereien in der Region Geisingen, seien es ansässige Betriebe wie die Firma Klausmann oder die Stadtmühle und in Leipferdingen Dullenkopf sowie in Geisingen die Bäckerei des Edeka-Marktes Milkau sowie die Filiale von Krachenfels beim Penny. Geöffnet haben ferner die beiden Metzgereien Frick in Geisingen sowie Hall-Wimmer in Leipferdingen und die Metzgereiabteilung im Edeka.

Viele der Betriebe klagen über zurückhaltendes Einkaufsverhalten der Kunden, denn frische Back- Wurst und Fleischwaren wurden bislang nicht in dem Umfang gekauft oder gar gehamstert wie WC-Papier. Es wird aufgrund der Einschränkungen auch immer schwieriger in der Region zu übernachten. Der größte Betrieb, der Sternen in Kirchen-Hausen, plant die Einstellung des Übernachtungsbetriebes auch für Monteure ab kommenden Montag. „Es sind zuviele Unsicherheiten, und wir müssen an unser Personal denken“, betont Inhaber Harjit Singh Bhatia. Er spricht es aus was viele, nicht nur Gastronomen denken: „Hoffentlich ist das bald vorbei“.