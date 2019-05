von Franz Dreyer

Ganz im Zeichen des Fußballs und der Geselligkeit stand das Wochenende stand in Aulfingen. Für die neueste Auflage des beliebten Sportwochenendes, das zu den herausragenden Aktivitäten des Sportvereins zählt, hatten Vorsitzender Michael Meissner und sein Team wieder ein attraktives Programm auf die Beine gestellt.

Beim Sportwochenende wurde eine Vielzahl von Begegnungen ausgetragen. Kicker in nahezu allen Altersklassen waren am Start. Der Auftakt bildete am Freitag das Kleinfeldturnier der alten Herren. Zehn Mannschaften, auch aus der weiteren Umgebung, bestritten das Turnier. Den Sieg errang der FC Schonach. Der Abend wurde mit einem kameradschaftlichen Umtrunk abgerundet.

Am Samstag ging es Schlag auf Schlag im Kampf um das runde Leder. Beim Bambinispieletag waren 14 Mannschaften gegeneinander angetreten. Sieben Mannschaften bestritten den F-Jugendspieletag.

Das neunte Volleyball – Hobbyturnier auf Rasen bildete auch für die Zuschauer wieder einen der Höhepunkte der Sportveranstaltung. Sechs Gruppen gingen an den Start. Den Sieg erkämpfte sich der Aulfinger Stammtisch 12A. Bei der Partytime mit Musik und Barbetrieb sorgte die Übertragung des Endspiel des DFB Pokals RB Leipzig gegen FC Bayern München für viel Gesprächsstoff.

Das Verbandsspiel der A-Jugend Landesliga 2, Fußballschule Geisingen – SG Ostbaar konnte die SG Ostbaar für sich entscheiden. Das Verbandsspiel der Kreisliga B Staffel 2, SG Aulfingen/ Leipferdingen gegen SG Döggingen/Hausen vor Wald rundete das sportliche Programm ab. Mit 0:4 wurden die Gäste Sieger.

Obgleich die Witterung teilweise von Nässe geprägt war, gestaltete sich die Veranstaltung auch als Treffpunkt der Fußballfans, die die Spiele genossen, im Clubheim gemütlich zusammen saßen und sich die Bewirtung, für die an allen Tagen bestens gesorgt war, munden ließen.

Am Sonntag konnten die Küchen kalt bleiben. Bei dem sich an den Frühschoppen anschließenden Familientag wurden zum Mittagstisch schmackhafte Gerichte sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen geboten.