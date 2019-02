von Thomas Schröter

Die Bürger in Geisingen könnten vielleicht eines Tages in den Genuss eines neuartigen Serviceangebots der Post kommen: Eine DHL-Packstation. Hier können sie dann ihre Pakete abholen, nachdem sie zuvor beispielsweise per E-Mail oder SMS benachrichtigt worden sind, dass ihre Sendung in der Packstation angekommen ist.

Der Frage, ob in der Kernstadt Geisingen eine DHL-Packstation eingerichtet werden kann, geht die Stadtverwaltung jetzt nach. Als möglichen Standort für dieses Dienstleistungsangebot favorisieren Stadt und Gemeinderat das Areal des ehemaligen Viehmarkts an der Hauptstraße, ganz in der Nähe des ehemaligen Krankenhauses, wo jetzt das Betreute Wohnen angesiedelt ist. Doch zunächst gilt es zu klären, ob das Logistikunternehmen DHL überhaupt Interesse daran hat, eine seiner Packstationen in Geisingen zu installieren.

Das Thema, eventuell eine derartige Packtstation in Geisingen zu etablieren, hatte SPD-Fraktionssprecherin Ulrike Benz bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ins Rollen gebracht. Mangels einer Postfiliale oder -agentur in der Kernstadt müssten die Geisinger lange Anfahrtswege in Kauf nehmen, um in den Genuss von Postdienstleistungen zu kommen, erinnerte Benz mit Blick auf die geschlossene Postfiliale, für die immer noch ein Nachfolger gesucht wird. Eine DHL-Packstation würde zwar das Hauptproblem einer fehlenden Poststelle in Geisingen nicht lösen, aber zumindest eine ortsnahe Dienstleistung sicherstellen, meinte Ulrike Benz.