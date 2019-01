Die Party- und Fasnetsaison in Kirchen-Hausen beginnt bereits am kommenden Samstag, 12. Januar, mit der Karibischen Nacht des Musikvereins in der Kirchtalhalle. Dort tritt die bekannte Band Crazy Room auf, Beginn ist um 20.30 Uhr. Mit dabei ist auch die Guggenmusik Kaputte 13 aus Kirchen-Hausen. Die Kaputte 13 feierte im letzten Jahr ihr 35-jähriges Bestehen und geht mit Adrian Wenger als neuen Präsidenten in eine neue Saison. Schon im Herbst fand das traditionelle Probenwochenende statt, in dem sich die Musiker der K 13 auf die neue Saison vorbereiten.

Die Guggenmusiker haben in den nächsten Wochen viel vor: Am übernächsten Wochenende sind die Akteure der K 13 an zwei Tagen unterwegs. Am Freitag, 18. Januar, beim Gaszug in Randen in der Stadthalle in Blumberg anlässlich dessen 35-jährigen Bestehens und am 19. Januar in Bräunlingen bei der Guggenparty „Bläch und Dätsch“. Dann folgt die eigene große Veranstaltung, die 13ab Party der Kaputten 13 in der Kirchtalhalle am Samstag, 26. Januar.

Danach stehen zwei große Auftritte an, einmal am 9. Februar das Guggenopenair Blech-Beat in Ulm und dann die Teilnahme am internationalen Guggenfestival Eurocarneval in Triest. Es geht hier ans Mittelmeer an die Adria-Küste vom 14. bis 17. Februar. Hier trifft man auch auf zahlreiche Guggenmusiken von der Baar, so den Gaszug Randen und die Leipferdinger Undersibbersi, die ebenfalls nach Süden fahren. Nicht mehr viel Zeit bleibt dann bis zum Schmotzigen Donnerstag, an dem die Guggenmusik schon seit vielen Jahren in Konstanz auftritt, am Fasnet-Samstag, 2. März, geht es noch nach Liechtenstein und die restlichen Fasnachtstage verbringen die Akteure der K13 in Kirchen-Hausen. Sei es am Zunftabend oder auch beim Umzug am Montag und Dienstag.

Am Montag nimmt die K 13 immer mit einem neuen Motto am Umzug der Narrenzunft Latschari teil.