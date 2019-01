von Franz Dreyer

In Kirchen-Hausen entsteht an der Bodenseestraße, gegenüber dem ehemaligen Gasthaus „Burg“, ein neues Wohngebiet. Der Bereich liegt günstig in unmittelbarer Nähe zum RingzughaltepunktHausen. Die Stadt Geisingen konnte die Fläche im letzten Sommer käuflich erwerben. Diese kann nunmehr einer Wohnbebauung zugeführt werden. Vor ein paar Jahren gab es Überlegungen für eine anderweitige Nutzung. Die gedachte Errichtung eines Schießkinos auf dem Grundstück sorgte damals für Aufregung.

Auf der Fläche können fünf Bauplätze ausgewiesen werden. Über die Einteilung und damit den Zuschnitt der Bauplätze gibt es bereits eine vorläufige Planung. Bei dem derzeit vielerorts zu beobachtenden Bauboom, der durch den Wohnungsbedarf und auch durch die niederen Zinsen begünstigt wird, sind Baugrundstücke gefragt. Mit dem ausgewiesenen Baugebiet gibt es für Wohnbauinteressenten die Möglichkeit, ihr Vorhaben zu verwirklichen. Zudem leistet die Fläche einen Beitrag zur weiteren Siedlungsentwicklung des Ortes ohne Flächenverbrauch auf der grünen Wiese. Zuletzt konnte die Stadt in Kirchen-Hausen keinen Bauplatz mehr anbieten. „Nunmehr besteht wieder die Möglichkeit, Bauplätze zu erwerben“, freut sich Ortsvorsteher Christoph Moriz.

Die Erschließung der Bauflächen erfolgt von der Bodenseestraße. Geschaffen werden müssen der Kanal, die Wasserversorgung und die Breitbandverkabelung. Im Haushalt des laufenden Jahres sind hierfür Mittel in einer Größenordnung von etwas über 80 000 Euro bereitgestellt. Wie Ortsvorsteher Christoph Moriz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte, läuft für die Erschließungsarbeiten derzeit die Ausschreibung.

Es wird davon ausgegangen, dass deren Ergebnis bald vorliegt. Die Bestrebungen gehen dahin, die Auftragsvergabe bereits im Februar vornehmen zu können, damit die Maßnahme möglichst gleich zu Beginn des Frühjahres starten kann.