Geisingen hat nun auch eine Stromladesäule für Elektroautos: Beim Edeka-Markt Milkau in Geisingen hat der Stromversorger Energiedienst eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten errichtet. Sie stehen gut sichtbar bei der Einfahrt zum Parkplatz des Edeka-Marktes. Rund 15 000 Euro hat Energiedienst hierfür pro Ladepunkt investiert, ein Teil wird über Zuschüsse subventioniert, den Rest trägt der Energieversorger. Energiedienst errichtet in seinem Versorgungsgebiet 33 Ladesäulen. Sie sind Teil eines Förderprogrammes von Bund und Land. Zehn dieser Säulen stehen im Landkreis Lörrach, sieben im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, acht im Schwarzwald-Baar-Kreis, sechs in Waldshut sowie je eine im Landkreis Konstanz und in Tuttlingen. Die im Landkreis Tuttlingen steht in Geisingen. Insgesamt betreibt Energiedienst in Südbaden 115 Ladesäulen.

Wie Roman Gayer, Leiter Kommunalbetreuung von Energiedienst betont, treibt der Energieversorger damit die Energiewende im Personenverkehr und der Mobilität voran. „Die Ladesäulen werden natürlich mit Strom aus Wasserkraft gespeist. Dieser Strom ist auch teuer bei der Produktion, und nur dann macht es Sinn“, so Gayer. Aber konventionell erzeugter Strom sei bei der Energiewende nicht nützlich.

Bei der Inbetriebnahme der Ladesäule zusammen mit Bürgermeister Walter Hengstler und Edeka-Markt-Betreiber Holger Milkau bezeichneten Milkau und der Bürgermeister die Ladesäulen als Tankstellen der Zukunft.

Gayer dankte Milkau für die Bereitstellung des Platzes beim Parkplatz. Die Ladesäule verfügt über eine Leistung von 22 Kilowatt für die zwei Ladepunkte. Sie ist roamingfähig, auch Ladenetzkunden anderer Betreiber können sie mit ihren Zugangskarten nutzen. Spontane Nutzer können sich aber über Mobiltelefone via QR-Code den Zugang freischalten.

In zwei bis zweieinhalb Stunden kann ein Auto aufgeladen werden, aber während eines Einkaufs kann man den Akku wieder zumindest teilweise aufladen. Die Ladepunkte verfügen über zwei verschiedene Steckdosen, hier können auch E-Bike aufgeladen werden.