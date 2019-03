von Franz Dreyer

Beim großen Zunftabend ließen es die Strohglonki so richtig krachen. Mit einem bis Mitternacht reichenden Programm der Superlative, geprägt von vielen genussvollen Effekten, zogen die 67 mitwirkenden Akteure alle Register ihres Könnens und setzten wieder Maßstäbe der närrischen Unterhaltungskunst, die beim Publikum tosenden Applaus fanden.

Wortgewaltig eröffnete Zunftmeister Michael Mohaupt den Abend. Er freute sich über die rappelvolle Strohglonkihalle und besonders darüber, dass man mit dem Motto „Apachen und Shoshonen dond z`Liepferdinge an die Theke lohnen“, voll ins Schwarze getroffen habe. Die Indianer, Cowboys und viele weitere närrische Gestalten im Saal vermittelten den Mythos des wilden Westens.

Nach dem immer wieder bewundernswerten Bändertanz wurde es spannend: Angekündigt war eine Überraschung. Diese boten die befreundeten Erzglonker aus Biesendorf mit dem tollen Auftritt ihrer feschen Tänzerinnen. Die Erzglonker, wie auch eine ganze Zahl umliegender Narrenvereine, pflegen mit der Leipferdinger Zunft freundschaftliche Verbindungen und kommen mit einer Abordnung immer gerne zu den Zunftabenden.

Unter der Leitung von Tobias Hilbert boten die Bänklesänger des Gesangvereins gleich ein Highlight des Abends. Passend zum Motto, einfallsreich getextet und musikalisch hervorragend umgesetzt, servierten sie in ihrer Ko-Hansa-Bar vergnügliche Darbietungen. Unter dem Titel „The Spirit of the Hawk" gab die große Zahl der „kampflustigen Squaw-Tänzerinnen“ dann mit ihren fetzigen Auftritten alles.

Bereits zum zehnten Mal führten die Ansagerinnen Daniela Merz und Felizitas Thiel glänzend durch das Programm. Sie sparten nicht an deftigen Witzen und brachten, geplaudert aus dem Nähkästchen, manchen Dorfbewohner in Verlegenheit.

Mit aufwändiger Kulisse zeigten die Zunfträte wo die „Stohschonen wohnen“ und zogen mit ihren tapferen Kriegern die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Männer und Frauen müssen sich an die Hitze gewöhnen, deshalb hielten die Feuerwehrfrauen, als Floriansjünger verwandelt, ihre Sitzung in der Sauna ab. Die närrische Hochstimmung steigerte sich immer mehr. Beim Auftritt des Sportvereins wurde im örtlichen Kindergarten viel darüber offenbar, was die Papas so tun. Einst soll einer ein großer Typ im Osten gewesen sein, jetzt jedoch nur krumme Sachen machen. Das Programm beschloss BT-Army mit dem Bändertanz.