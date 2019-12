von Franz Dreyer

Auf gutem Wege befinden sich die Vorbereitungen für die Aulfinger Gemeindeweihnachtsfeier am ersten Weihnachtstag. Das Kernstück bildet seit langem das Weihnachtstheater. Die Veranstaltung wird seit vielen Jahren abwechselnd vom Musikverein oder vom Sportverein gestaltet. In diesem Jahr ist der Sportverein an der Reihe.

Anspruchsvolles Stück verlangt den Darstellern viel ab

Bereits seit Ende Oktober befinden sich die Theater-Akteure im Darstellungsfieber. Es gilt das anspruchsvolle Stück „Bauernschläue“ auf die Bühne zu bringen. Es verlangt den Darstellern viel ab, bis die einzelnen Szenen sitzen. Unter der Regie von Andreas Burgert und Manfred Weiler wird mehrfach wöchentlich geprobt. Teilweise müssen die Proben mit Rücksicht auf Spieler, die studieren oder auch sonst unter der Woche auswärts sind, auf den Samstag gelegt werden.

Darsteller sind in diesem Jahr Nikolaus Heizmann, Alfred Meßmer, Aaron Faber, Jonas Heizmann, Mario Heizmann, Christina Fröhlin, Corinna Weiler, Susanne Weh und Maren Amma.

Das Lustspiel verspricht fröhliche Unterhaltung

Träge und faul sind die beiden Jakobsbauern. Vater und Sohn haben, was das Arbeiten angeht, absolut nicht das Pulver erfunden. Und so sieht es auch auf dem Hof aus. Die Einzige, die sich die Seele aus dem Leib schafft, ist die Bäuerin Babett. Als ihr beim Aufräumen ein Brett auf den Fuß fällt und in diesem Brett zu allem Übel auch noch ein Nagel steckt, fällt sie als Arbeitskraft aus. Tante Marta kommt und die Gemütlichkeit auf dem Hof ist aus und vorbei. Mit harten Bandagen und ohne jegliches Pardon räumt sie auf. Doch nicht nur die resolute Tante mischt die beiden Faulenzer auf. Wie auch einige mysteriöse Pilger, die sich auf den Hof verirrt haben, eine gehörige Portion Unfrieden in das sonst idyllische Landleben bringen können die Besucher der Weihnachtsfeier erleben.

Die Weihnachtsfeier findet traditionell am 25. Dezember in der Festhalle statt. Die Generalprobe ist um 14 Uhr. Hierzu sind die Kinder und insbesondere die älteren Einwohner eingeladen. Die Hauptveranstaltung mit einer reichhaltigen Verlosung beginnt um 19.30 Uhr.