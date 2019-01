von Thomas Schröter

"Jetzt habe ich die Nase aber gestrichen voll“, meldete sich Stadtrat Uwe Fröhlin (FW/FDP) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erzürnt zu Wort. Was den Aulfinger Ortsvorsteher so auf die Palme brachte, war der Umstand, dass Stadtverwaltung und Gemeinderat von gleich drei Bauherren vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, die ihre Bauanträge erst gestellt hatten, als das jeweilige Bauprojekt schon begonnen beziehungsweise abgeschlossen worden war.

Als die ersten beiden dieser Bauanträge zur Abstimmung kamen, hatte sich Fröhlich noch kommentarlos der Stimme enthalten. Beim dritten gleichgelagerten Fall platzte ihm endgültig die Hutschnur. Er werde sich jetzt ein drittes Mal der Stimme enthalten, komme sich aber gelinde gesagt veralbert vor, sagte Uwe Fröhlin. „Es ist ein Unding, den Gemeinderat vor vollendete Tatsachen zu stellen“, betonte er.

Bevor es zu Fröhlins Gefühlsausbruch kam, hatten bereits zwei Bauanträge für Unmut in den Reihen des Gemeinderats gesorgt. Die Sanierung eines Wohnhauses in der Mühltorgasse, das mit einer großzügig bemessenen Dachgaube versehen und um zwei Anbauten für Schwimmbad und Sauna erweitert werden soll, ist nicht nur geplant, sondern die Bauarbeiten sind bereits angelaufen, zwischenzeitlich aber immerhin unterbrochen worden, wie Hauptamtsleiter Thomas Schmid erläuterte. Das Bauvorhaben an sich stieß beim Gemeinderat durchaus auf Wohlwollen, der Zeitpunkt, zu dem der Bauantrag eingetrudelt ist, eher nicht. Das Projekt als solches sei – Stichworte: Innenstadtverdichtung und Erhalt historischer Bausubstanz – zu begrüßen, meinte etwa FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug. Grundsätzlich nicht tolerierbar sei es allerdings, den Bauantrag zu stellen, nachdem die Arbeiten bereits angelaufen seien. Auch SPD-Stadtrat Uwe Kraft wunderte sich über das „Timing“, das der Bauherr an den Tag legte.

Bereits komplett realisiert hatte ein Bauherr sein Projekt, eine an der Geisinger Hauptstraße gelegene ehemalige Backstube mit Verkaufsraum in einen Schnellimbiss umzunutzen und die entsprechenden Umbaumaßnahmen vorzunehmen.

Ein weiterer Bauherr hatte in einem Wohnhaus an der Professor-Bader-Straße ebenfalls Nägel mit Köpfen gemacht, bevor er den Bauantrag stellte: Der Einbau einer Dachgaube, die Gestaltung des Eingangsbereichs als Erker und die Errichtung einer Treppe als Zugangsbereich zum Wohnbereich im Dachgeschoss sind bereits erfolgt, wie einige Stadträte aus eigener Anschauung zu berichten wussten.

„Was würde in solchen Fällen passieren, wenn wir als Gemeinderat unser Einvernehmen verweigern?“, wollte Uwe Kraft wissen. Vereinzelt setzten sich Bauherren und deren Architekten mit dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde ins Einvernehmen und stellten bereits auf diesem Weg die baurechtlichen Voraussetzungen für ihr jeweiliges Bauvorhaben sicher, erläuterte Bürgermeister Walter Hengstler. Auch bestehe die Möglichkeit, ein Verfahren „zu heilen“. Das sei beispielsweise im Fall Mühltorgasse geschehen, indem der Bauherr die schriftliche Zustimmung des Nachbarn, keine Einwände gegen die geplante Dachgaube zu haben, nachträglich eingeholt habe. Immerhin bleibe ein Restrisiko bei verspäteten oder nachträglichen Bauanträgen.