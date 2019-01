Der erste von drei Blutspendeterminen des Jahres in Geisingen war aus der Sicht der DRK-Bereitschaft Geisingen ein Erfolg. 190 Spender kamen in die Stadthalle, darunter die erfreuliche Zahl von 125 Erstspendern. Für zehn Spender hieß es nach der ärztlichen Untersuchung, dass sie nicht zur Spende zugelassen werden können. Das können Ursachen aufgrund eines Urlaubs oder gesundheitliche Gründe sein. Noch gewöhnungsbedürftig ist für viele Spender der geänderte Ablauf des Termins. Nach der Erfassung der Spenderdaten und dem Ausfüllen der Fragebogen kommt zuerst das sogenannte Labor, hier werden neben dem Eisenwert des Blutes auch die Körpertemperatur und der Blutdruck gemessen. Da das Blutdruckmessen bei den Ärzten wegfällt, schickt die Organisation nur noch drei Ärzte zu den Terminen, was bei manchen Terminen zu erheblichen, fast unzumutbaren Wartezeiten geführt hat und führt. "Die Einsparungswelle des Blutspendedienstes ist nicht in allen Punkten nachvollziehbar", betont Bereitschaftsleiterin Kornelia Deutsch, wobei sich die Wartezeiten beim jüngsten Termin in Geisingen im Gegensatz zum Septembertermin im Rahmen hielt.

Die jüngsten Helfer beim Blutspenden stellt das Jugendrotkreuz. Sie sorgen in Wechselschichten dafür, dass die Spender vor der Spende nochmals trinken. Angelina Frey, Josefine Behrens und Sementa Wulu (von links) versorgen hier Roswitha Bertsche gerade mit Flüssigem. | Bild: Paul Haug

Die Bereitschaft wurde wieder von vielen Helfern unterstützt, die Spender wurden rundum betreut und versorgt. Immer positiv äußerten sich die Spender hierüber und auch über das Angebot an Kuchen und Speisen nach der Spende durch das DRK. „Wir sind mit dem Termin zufrieden, auch mit der Zahl der Spender, denen wir besonders danken“, äußerte sich Kornelia Deutsch.