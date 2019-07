Früh übt sich, was ein guter Musiker werden will. Schon von frühen Kindesbeinen an wird in Geisingen dem interessierten Musiknachwuchs das Spielen von Instrumenten beigebracht. Und schon bald nachdem mit dem Unterricht und Üben begonnen wurde, steht die erste Prüfung an. In der Bläserschule Geisingen werden Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen aus der ganzen Region Geisingen und aus Zimmern ausgebildet. Und zur Ausbildung gehören bei der Bläserschule auch Prüfungen schon im jungen Alter. Für junge Musikerinnen und Musiker, die an einem Blasmusikinstrument ausgebildet werden, ist das Juniorabzeichen das erste Abzeichen und die erste Urkunde, die den jungen Absolventen überreicht wird und die sie dann stolz nach Hause mitnehmen.

Auf dieses erste Abzeichen wird intensiv gelernt, sowohl in Theorie, als auch in der Praxis. Denn irgendwann warten Prüfer auf die jungen Musiker, die ihre Vorträge und Arbeiten bewerten. Was wissen die Kinder und Jugendlichen über die Musik und wie beherrschen sie bereits ihr Instrument, wird hier beurteilt.

Die Gesamtorganisation für das Juniorabzeichen hat die musikalische Leiterin der Bläserschule Geisingen, Ingrid Fromm. „Beim Juniorabzeichen geht es in erster Linie darum, ein wertvolles Feedback zum Verlauf der ersten Ausbildungseinheit zu erhalten“, erklärt Fromm bei der Verleihung des Juniorabzeichens. Es gibt Eltern, Schülern sowie den Ausbildern Hinweis über den ersten Ausbildungsstand. Bestanden haben das Juniorabzeichen Luisa Schneidwind, Luana Elsässer, Cecilia Vogler, Carolin Buhl, Mia Schilling, Maylin Lang, Ina Krauss, Lucas Birneis, Marius Bertsche, Jonah Gilly, Julius Gebauer, Oscar Wehinger, Lucas Bicsi und Niklas Federle.

Bei der Überreichung des Buttons sowie der Urkunde erwähnte Ingrid Fromm auch sehr gute Ergebnisse oder auch Bereiche, wo noch nachgearbeitet werden muss. Die Prüfer waren Ingrid Fromm, Annika Tritschler, Jessica Bühler, Tobias Buss und Daniela Glunk. Die Teilnehmer freuten sich dann am Ende des Vormittags auf die Urkunde, die alle erhielten, einige eben mit dem Hinweis, noch Defizite auszugleichen. Jugendliche der Bläserschule treten am Straßenfest am Wochenende auf, und haben in einigen Wochen noch den letzten Vorspielabend.