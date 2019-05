Vor zehn Jahren wurde er durch Heidrun Hog-Heidel und Monika Wenger ins Leben gerufen. Die Idee war damals wie heute, einen Flohmarkt nicht nur auf einem einzigen Platz, sondern verstreut durchzuführen, wobei die Garagen der Anbieter auch als Marktplatz dienen.

Wer will, kann seine Artikel an der Straße oder am zentralen Platz, dem Postplatz, anbieten. Hier ist auch der Verpflegungsstand des Kindergartens Am Stadtgraben zu finden, der neben dem Erlös des Verpflegungsstandes auch die Teilnahmegebühr erhält. Am Postplatz gibt es Flyer mit dem Stadtplan und den eingezeichneten Anbietern. „18 Anbieter haben sich gemeldet und werden ihre Artikel zum Verkauf anbieten“, informierte Heidrun Hog-Heidel.

Mit dabei ist ferner wieder der Verein Wohneigentum (früher Siedler) mit der Pflanzenbörse. Hier können Pflanzen, aber auch manche Gartengeräte erworben oder getauscht werden. Die Anbieter befinden sich in diesem Jahr zwischen Donau- und Karl-Hall-Straße und bieten ihre Waren von elf bis 16 Uhr an.

Die Schmiede bietet in dieser Woche einen Kinderkleiderflohmarkt an und das ehemalige Modehaus Engesser lädt zum letzten Ausverkauf ein. Die Anbieter hoffen neben vielen Besuchern natürlich auch auf entsprechendes Wetter.