Sie haben mit ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung jetzt alle eine sichere berufliche Perspektive: Der 30. Kurs für die Ausbildung zum Altenpfleger wurde beim Zweckverband Pflege- und Altersheim zum Ende des Monats Juli abgeschlossen. 14 Altenpflegerinnen und Altenpfleger wurden bei einer Feier nach dreijähriger Ausbildung und Theorie und Praxis verabschiedet.

Die Hälfte davon war beim Zweckverband angestellt, die anderen bei anderen Heimen im Landkreis oder bei Pflegediensten. Die Theorie der Ausbildung erfolgt bei der Altenpflegeschule beim Zweckverband, die Praxis sowohl bei den Pflegediensten, im Heim sowie in Krankenhäusern. Parallel zum 30. Kurs für Altenpflege wurden auch 13 erfolgreiche Absolventen der sogenannten Altenpflegehilfeprüfung verabschiedet, den größten Teil der Altenpflegehelfer wird man jedoch bei der Altenpflegeschule wieder antreffen, wenn sie noch zwei Ausbildungsjahre dranhängen.

Die Leiterin der Altenpflegeschule Astrid Schmid gratulierte den insgesamt 27 Absolventen zum Abschluss. Sie betonte in ihrer Ansprache, dass nichts so beständig sei, wie der Wechsel. „Mit dem Ende der drei- beziehungsweise einjährigen Ausbildung endet nicht das Lernen, im Gegenteil. Es gilt mit den vielen Veränderungen gerade im Bereich der Pflege Schritt zu halten“, sagte Astrid Schmid. „Die Gefahr besteht, dass die Pflege als Ware angesehen wird, aufgrund von Personalmangel und Kostendruck verliert man manchmal die Pflege schnell aus den Augen“, betonte die Schulleiterin. Pflege ohne Zuwendung sei keine Pflege, gute Pflege erfordere Zwischenmenschlichkeit.

„Seien Sie Anwalt der Pflegebedürftigen und seien Sie wachsam, Pflege darf keine Ware werden“, appellierte Astrid Schmid an die Absolventen. Im September nächsten Jahres werde die Ausbildung im Gesundheitsbereich generalistisch. „Als Team der Altenpflegeschule stellen wir uns den Herausforderungen der Veränderung der Ausbildung“, versicherte die Leiterin. Sie dankte der Heimleitung aber auch allen Kooperationspartnern sowie Praxisanleitern für die Unterstützung.

Heimleiter Torsten Fietze ging in seiner Ansprache auf die beengten Räumlichkeiten der Feier im Gymnastikraum ein, da der Festsaal bekanntlich wegen Brandschutzauflagen gesperrt ist. Er gab der Hoffnung Ausdruck, im Zuge der geplanten baulichen Veränderungen einen geeigneten Ersatzraum zu erhalten. „Pflege ist ein Mangelberuf“, sagte der Heimleiter des mit über 300 Betten eines der größten Pflege- und Altersheime der Region. Er äußerte die Bitte an die Absolventen, das gelernte Engagement an die zu pflegenden Menschen weiterzugeben.

Bei der Abschlussfeier wurden noch zwei Dozenten verabschiedet, der Blumberger Arzt Michael Walter, sowie die aus Tuttlingen stammende Renate Engels erhielten von Astrid Schmid ein Präsent.