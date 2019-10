von Thomas Schröter

In welche der beiden Besoldungsgruppen A16 oder B2 soll der Geisinger Bürgermeister eingewiesen werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Gegen die vier Stimmen der SPD/FB-Fraktion votierte das Stadtparlament mehrheitlich für die Besoldungsgruppe B2.

Damit verfügt Bürgermeister Martin Numberger – Grundbezüge, Dienstaufwandsentschädigung und Familienzuschläge offenbar eingerechnet – über ein monatliches Brutto-Salär von rund 8300 Euro, wie Bürgermeisterstellvertreter Paul Haug auf Nachfrage aus den Reihen der Stadträte und unter Verweis auf die öffentlich zugänglichen Landesbesoldungstabellen erklärte. In der Besoldungsgruppe A16 wären es, so Haug weiter, rund 8000 Euro brutto. Der erste Bürgermeisterstellvertreter hatte bei diesem Tagungsordnungspunkt die Sitzungsleitung übernommen, während Bürgermeister Martin Numberger sich wegen Befangenheit vom Ratstisch entfernte und die Diskussion über seine Dienstbezüge von der Zuschauerreiehen im Sitzungssaal des Rathauses aus verfolgte.

Über die Bezüge des Bürgermeisters entscheidet der Gemeinderat nicht nach Gutdünken, vielmehr gibt das Landeskommunal-Besoldungsgesetz (LKomBesG) den Rahmen vor. Danach sind hauptamtliche Bürgermeister in Gemeinden mit zwischen 5001 und 10 000 Einwohnern in die Besoldungsgruppe A16 oder B2 einzuweisen. Liegt die Einwohnerzahl wie in Geisingen mit rund 6200 näher an der unter Grenze von 5001 Einwohnern, führt das grundsätzlich zur Besoldungsgruppe A16 – es sei denn, die spezifischen örtlichen Gegebenheiten sprechen für einen erhöhten Umfang und Schwierigkeitsgrad des Amtes.

Und genau dafür sprechen, zumindest aus mehrheitlicher Sicht des Gemeinderats einige Fakten: Durch die Stuktur Geisingens als große Flächengemeinde sei der Bürgermeister stärker beansprucht. Zudem bedinge das umfangreiche Vereinsleben überdurchschnittlichen zeitlichen Repräsentationsaufwand. Außerdem sei die Stadt Geisingen einer der größten Kommunalwaldbesitzer Baden-Württembergs mit eigenem Forstbetrieb, verfüge als Flächengemeinde über mehr als 40 stadteigene, kommunale Gebäude.

Hinzu kämen Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft, eine große Feuerwehr mit fünf Abteilungen und Stützpunktwehr sowie eine stärkere Inanspruchnahme durch kommunale Sitzungen aufgrund der bestehenden Ortschaftsratsverfassung mit vier Ortschaftsräten. Die SPD/FB-Fraktion wollte dieser Argumentationskette, auch unter Verweis auf die Gegebeheiten in benachbarten Gemeinden, nicht in vollem Umfang folgen. Sie konnte sich letztlich aber mit ihrem Vorschlag, zunächst auf die Besoldungsgruppe A16 zu setzen, um ab einer eventuellen zweiten Amtszeit auf B2 umzuschwenken, nicht durchsetzen.