Ein ambitioniertes Ziel haben die Gutmadinger sich gesetzt mit der Sanierung ihrer imposanten Pfarrkirche, deren Muschelkalkfassade in der Region einmalig ist. Doch das ehrgeizige Projekt ist nicht ganz billig: Aufgrund zusätzlicher Schäden wurde 2018 gleich der zweite Bauabschnitt weitergeführt, der nochmals 345 000 Euro kosten soll, nachdem der erste Bauabschnitt bei 542 000 Euro lag, wie der Vorsitzende der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau, Gerhard Glunk, im letzten Jahr informierte.

Für die Gutmadinger ist es Ehrensache, sich an dem Projekt zu beteiligen und daher wird gerne auch etwas dafür gespendet. Nun fand ein erneuter solcher Termin statt, die Vorsitzende der Donaumusikanten, Susanne Kobe in Begleitung von Oliver Burger, hatte zur Übergabe eingeladen. 500 Euro sollten es dieses Mal sein, die Hälfte von dem, was vor rund einem Monat in der Kirche in die Spendenkässchen geworfen wurde. Hierfür haben sich aber die Donaumusikanten zusammen mit dem Kirchenchor auch mächtig angestrengt, galt es doch das Jubiläum anlässlich des 50-jährigen Bestehens mit einem bislang einmaligen Kirchenkonzert zu beenden. Zusammen mit dem katholischen Kirchenchor suchte Dirigentin Ines Hasenfratz von den Donaumusikanten sowie Elke Ringwald-Speck vom Kirchenchor die Herausforderung. Es sollte etwas Besonders sein, und es wurde auch etwas Besonderes.

Da stieß die Bitte nach einer Spende auch auf fruchtbaren Boden, und von dem wiederum haben die Donaumusikanten einen Teil wie versprochen weitergespendet. Es ging und geht ja um die Gutmadinger Kirche, ein Bauwerk für alle Gutmadinger, das ihnen auch ans Herz gewachsen ist. „Wir freuen uns über jede Spende, egal wie groß“, freute sich Gerhard Glunk.

Denn der Eigenanteil, den die Pfarrgemeinde noch zu stemmen hat, ist enorm, die Kosten für die Sanierung haben sich ja durch unvorhergesehene weitere Schäden erhöht. Es mussten mehr Fenster und mehr Stützpfeiler saniert werden.

Damit sind die Sanierungsarbeiten aber längst nicht abgeschlossen, im Sockelbereich gilt es noch einiges zu tun, und auch für weitere Bauabschnitte gibt es Pläne. „Wichtig war und ist, dass es nicht mehr in die Fenster regnet und die Pfeiler gesichert sind“, sagt Gerhard Glunk. Das andere seien teilweise auch erforderliche Sanierungen, aber auch kosmetische Maßnahmen. Und investiert wird je nach Dringlichkeit.

In diesem Jahr stehen bereits weitere Veranstaltungen an, deren Erlöse für die Sanierung verwendet werden sollen.