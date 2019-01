von Franz Dreyer

Das Leipferdinger Rathaus erstrahlt in neuem Glanz. Mit der Renovierung hat das historische Gebäude ein neues Gesicht erhalten und ist zu einem echten Blickfang geworden. 200 000 Euro hat die Stadt Geisingen in das Projekt investiert. Mit dem gelungenen Werk haben Architekt Thomas Kreuzer und die beteiligten elf Firmen Akzente gesetzt. „Es bildet nun ein Schmuckstück in der Ortsmitte“, freut sich Ortsvorsteher Jürgen Keller.

Mehrmonatige Baustelle: Die ins Detail gehenden Arbeiten erforderten eine relativ lange Ausführungszeit. Zudem wollte man in einer Zeit voller Auftragsbücher, auch der Preise wegen, den zeitlichen Rahmen nicht zu eng setzen. Viel Zeit beanspruchte die Koordination der verschiedenen Gewerke. Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres wurde das Gerüst erstellt. Das angestrebte Ziel, dieses vor dem Winter wieder abzubauen, wurde trotz des beträchtlichen Umfanges der Maßnahme erreicht. Eine beachtliche Zeit nahmen bereits die Natur- und Betonwerksteinarbeiten in Anspruch. Fachgerecht restauriert wurden die Sockelzone, die Fensterumrandungen und die Eingangstreppe. Mit welcher Kreativität gearbeitet wurde, ist bemerkenswert. Das Kriegerdenkmal von 1870/71 hat eine Aufwertung erfahren und hat wieder an seinen ursprünglichen Platz neben dem Eingang erhalten. Neben der Anbringung eines Schneefanggitters mussten auch Ziegel ausgetauscht und der Blitzschutz instand gesetzt werden. Das Gebäude erhielt zudem neue Kupferrinnen und Fallrohre. Aus energetischen Gesichtspunkten wurden sämtliche Fenster und Außentüren erneuert. Aus dem Denkmalaspekt heraus entschied man sich für Holzfenster.

Ortsvorsteher Jürgen Keller öffnet die Tür zum sanierten Leipferdinger Wahrzeichen. | Bild: Franz Dreyer

Fassade saniert: Einer der Kernpunkte bildete die Neugestaltung der Fassade. Zur Farbauswahl war insbesondere der Ortschaftsrat gefordert. Nach eingehender Beratung erging mehrheitlich die Entscheidung für den Farbton oxidrot dunkel, was im Ort zunächst für Gesprächsstoff sorgte. Ein rotes Rathaus in Leipferdingen, das konnte man sich nicht so richtig vorstellen. Inzwischen beschäftigt die Entscheidung die Einwohner offenbar nicht mehr. Bei der Bürgerversammlung jüngst wurde die Farbauswahl jedenfalls nicht thematisiert. Abgebaut wurde auch die Sirene. Die Alarmierung der Feuerwehr ist dennoch sicher gestellt. Sämtliche Mitglieder der Feuerwehr sind inzwischen mit Funkmeldeempfängern ausgestattet. Zum Abschluss wird noch die Anbringung einer Schau- und Briefkastenanlage und soweit erforderlich die Ertüchtigung des Außenbereiches erfolgen.

Innenbereich: Auch im Innern des Gebäudes wurden, nachdem man hier bereits in den vergangenen Jahren schon vereinzelt tätig war, Arbeiten vollzogen. Zur Ausweisung eines Fluchtweges im Brandfall konnte der Standort des Kontoauszugsdruckers nicht beibehalten werden. Er wurde in das ehemalige Grundbuchamtszimmer verlegt. Dieser Raum dient nach Renovierungsarbeiten am Boden, dem Einbau neuer Türen und Schallschutzaufwendungen, zugleich als Warteraum sowohl für die Ortsverwaltung, als auch der Sparkasse.

Gemeinschaftshaus: Den Schriftzug Rathaus sucht man an dem Gebäude vergeblich. Vielmehr ist über dem Eingang die Bezeichnung „Gemeinschaftshaus 1845" zu lesen. An dem Gebäude wurde damit die bislang auf dem Speicher liegende steinerne Tafel, die auf das Baujahr des Gebäudes hinweist, nach grundlegender Restaurierung wieder angebracht. Neben dem Schriftzug enthält das Schild zwei Wappen, rechts ist das badische Wappen zu sehen. Bei dem links angeordneten Wappen besteht noch Klärungsbedarf. Heimatforscherin Agnes Stihl kann nachweisen, dass es sich hierbei nicht um ein Ortswappen aus früherer Zeit handelt. Wie sie berichtet, war vor Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Siegel von Leipferdingen auf einem Acker ein Pflug neben einem Baum und darüber eine Sonne dargestellt. Aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt ein Farbdruckstempel, der zwischen Palmzweigen das badische Wappen zeigt. Das Generallandesarchiv hatte 1901 das Wappen der Herren von Klingenberg vorgeschlagen. Erst 1959 entschloss sich die Gemeinde, das heutige Wappen anzunehmen, das ein Reiter mit Pferd und dem badischen Wappen zeigt. Zur endgültigen Klärung der Frage, um welches Wappen es sich handelt und ob dieses auf die Klingenberger oder vielleicht auf die deutschordenskommende Mainau zurückgeht, steht Agnes Stihl mit dem Generallandesarchiv in Karlsruhe noch in Kontakt. Die Bezeichnung Gemeinschaftshaus ist keineswegs abwegig. Das Gebäude wird heute mehrfach genutzt. Neben der Leipferdinger Ortsverwaltung und der Sparkasse dient es auch dem Gesangverein, dem Kirchenchor und der Narrenzunft.