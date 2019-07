Verunsicherung scheint derzeit bei einigen Eltern und Kindern in der Region Geisingen zu herrschen: In den sozialen Netzwerken sowie in What's App-Gruppen kursieren offensichtlich Gerüchte über ein Person, die Kinder ansprechen würde und auch schon aufgefordert habe, zu ihr ins Auto zu steigen.

„Dafür gibt es bislang keine Bestätigung und es laufen auch keine Ermittlungen“, erklärte dazu Thomas Kalmbach, einer der Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Er betonte, dass der Polizei bislang keine konkreten Fälle bekannt seien und sich auch die kursierenden Gerüchte nicht bestätigt hätten. „Die Problematik bei angeblichen Kindesansprechern ist bekannt: der Grad zwischen Information und Panikverbreitung ist schmal, vor allem im Bereich der sozialen Netze“, so Kalmbach. Schnell seien Gerüchte geteilt und weitergeleitet. Der Gedanke des Warnens sei zwar oft gut gemeint. „Die Gerüchte verbreiten sich so aber rasend schnell, ungeprüft und unreflektiert. Die Polizei nimmt die Sorge der Eltern gleichwohl sehr ernst. Allen uns gemeldeten Hinweisen wird nachgegangen“, so Kalmbach weiter. Präventiv gibt die Polizei auf ihrer Facebook-Seite Eltern und ihren Kindern Empfehlungen, wie sie sich in solch einer Situation richtig verhalten: