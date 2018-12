Das Kramter-Treffen im Sommer ist bereits Geschichte, eine erneute erfolgreiche Geschichte. Die Kramer-Allesschaffer-Freunde haben zusammen mit allen Gutmadingern wieder eine erfolgreiche Veranstaltung hinter sich gebracht. Und nach jedem Kramer-Treffen lädt der Vorstand nochmals ein, um auch andere an dem wirtschaftlichen Erfolg des Treffens teilhaben zu lassen. Einrichtungen oder investive Vorhaben in Gutmadingen sowie gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen kommen jeweils in den Genuss. Der Verein ist aufgrund des Lotteriegesetzes verpflichtet, einen Teil der Erlöse aus der Verlosung für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Gutmadingen erhält derzeit den ersten Mehrgenerationenplatz in der Region Geisingen. Hier wollten sich die Kramer-Freunde beteiligen.

Zwar waren Vorstandsmitglieder schon seit Monaten mit beteiligt, wenn es um die Eigenleistungen der Gutmadinger ging, aber auch darüber hinaus sollte man sich erkenntlich zeigen. "Ein Traktor als Spielgerät sollte es sein", so Markus Kreuzer vom Vorstandsteam. Für den Betrag hätte es durchaus einen echten Kramer gegeben, aber selbst wenn er den Segen des TÜV für die Verkehrssicherheit erhalten hätte, dürfte er einen solchen Segen als Spielgerät nicht erhalten. Nun wurde es ein Traktor aus Holz, der finanziell auch einen echten gegeben hätte. Aber dieser hat nun den TÜV-Stempel als Spielgerät, was ihn dann auch so teuer macht. Die Kramer-Freunde betonierten den Traktor ein und holten auch noch Sand, um den Platz herzurichten. „Wir sind der Gemeinde Gutmadingen dankbar für die Unterstützung beim Kramer-Treffen und wollen etwas zurückgeben", erklärte Markus Kreuzer. Deshalb kam man auf die Idee für einen Traktor als Spielgerät, der über 2000 Euro gekostet hat.

Darüber hinaus erhält der Kindergarten Gutmadingen eine weitere Spende in Höhe von 1000 Euro, das Personal und Eltern waren bei der Kinderbeschäftigung beim Kramer-Treffen mit eingebunden und auch das DRK erhielt für seinen Bereitschaftsdienst während des zweitägigen Treffens eine Spende von 500 Euro. Ortsvorsteher Norbert Weber dankte im Namen der Gemeinde, aber auch des Kindergartens für die Spende, von der DRK-Bereitschaft nahmen Kornelia Deutsch, Wolfgang Becker und Alexander Krumrück die Spende entgegen. Der Mehrgenerationenplatz ist noch bis zum Frühjahr, bis das Gras angewachsen ist, gesperrt. Mitte Mai ist die Einweihung geplant.