von Thomas Schröter

Eigentlich sollte der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung über einen Antrag der Wählervereinigung Aktive Bürger abstimmen, demzufolge die Sanierung der Alten Gerbe um mindestens ein Jahr verschoben werden soll. Dazu kam es aber nicht. Das Gremium hatte sich nämlich, wie Stadtrat Andreas Heidel (Aktive Bürger) erklärte, im Vorfeld auf eine "interne Lösung" geeinigt, mit der die Behandlung des Antrags und die Abstimmung darüber obsolet wurde.

Und wie sieht diese Lösung aus? "Der Gemeinderat wird das Thema 'Kindergartenstandorte Alte Gerbe und beziehungsweise oder Schulgelände Geisingen' nochmals intern und insbesondere ergebnisoffen diskutieren", erläuterte Heidel. Ergebnisoffen, so Heidel weiter, bedeute, emotionsfrei und sachlich die Vor- und Nachteile des jeweiligen Standortes neu zu überdenken und abzuwägen und dabei sowohl pädagogische, finanzielle und "allgemeine" Aspekte zu berücksichtigen.

"Es spricht für einen gut funktionierenden Gemeinderat, dass er dieses für die Zukunft so wichtige Thema nochmals unvoreingenommen und letztlich zum Wohle unserer Kindergartenkinder angeht", meinte Heidel. Da mit der jetzt vereinbarten Lösung die im Antrag formulierte Forderung der Aktiven Bürger nach einer erneuten Diskussion über die beiden Kindergartenstandorte Schule und Alte Gerbe erfüllt sei, könne der Gemeinderat gerne auf eine Abstimmung über den Antrag verzichten.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Walter Hengstler wird der Gemeinderat das Thema "Kindergartenstandorte Schule Geisingen und Alte Gerbe" zunächst bei einer nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag, 12. Februar, behandeln. Die Ergebnisse dieser Beratung hinter verschlossenen Türen sollen, so Bürgermeister Walter Hengstler "möglichst schnell und in adäquater Form" öffentlich gemacht werden. Ein verbindliches Ergenis muss der Gemeinderat laut Bürgermeister Hengstler schon deshalb möglichst schnell erzielen, weil angesichts der Kinderzahlen in der Raumschaft Geisingen der zeitliche Druck, zusätzliche Kapazitäten für die Kinderbetreuung zu schaffen, unvermindert hoch ist.

Geisingen Weshalb die Aktiven Bürger den Geisinger Kindergarten Alte Gerbe später sanieren wollen Das könnte Sie auch interessieren

FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug führte an, dass sich sich Teile des Gemeinderats beim Thema Kindergarten Alte Gerbe fast schon fanatisch verrannt hätten. Seine Fraktion werde sich nur unter der Bedingung der 'internen Lösung' anschließen, dass offen, fair und mit belastbaren, ehrlichen Zahlen und Fakten gearbeitet werde.

Die denkmalgeschützte Alte Gerbe: An ihrer Sanierung soll nicht gerüttelt werden. Ob sie auch in Zukunft einen Kindergarten beheimaten wird, ist seit Neuestem wieder offen. | Bild: Schröter, Thomas

Mit der Unterbringung eines Kindergartens sei es gelungen, der Alten Gerbe wieder dauerhaft Leben einzuhauchen, meinte SPD-Fraktionssprecherin Ulrike Benz. Sie frage sich schon, so Benz, wozu der Gemeinderat überhaupt Entscheidungen treffe, wenn sie im Nachhinein wieder revidiert würden.

Meinung Geisinger Kindergartendiskussion: Selbstgewählte Zerreißprobe Das könnte Sie auch interessieren

Sie sei irritiert darüber, dass und in welch emotionaler Form versucht werde, eine zumindest in Teilen unsachliche Diskussion vom Zaun zu brechen, kommentierte CDU-Stadträtin Kathrin Sorg die Äußerungen ihrer Vorredner. "Wir hatten uns auf die 'interne Lösung' verständigt. Daran sollten wir uns jetzt auch halten", schlug Sorg vor.

Der Gemeinderat votierte schließlich für das von Andreas Heidel skizzierte Vorgehen und die Behandlung des Themas bei einer nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag, 12. Februar.

Alte Gräben Als der Gemeinderat vor rund zwei Jahrzehnten darüber diskutierte, ob die Geisinger Stadthalle im Kern erhalten bleiben und saniert werden soll, um modernen Anforderungen zu entsprechen, oder abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll, riss das Thema tiefe Gräben im Stadtparlament. Es dauerte geraume Zeit, bis diese Risse gekittet waren und der Gemeinderat zu einer sachlichen Arbeitsweise zurückfand. Das Aufflammen derartiger Gräben müsse, mahnte Bürgermeister Hengstler, im Interesse der Stadt beim Thema Kindergarten-Standorte tunlichst vermieden werden. (tom)