von Thomas Schröter

Die Planungen für die Kindergartenlandschaft in Geisingen werden auf eine neue Grundlage gestellt. Die Stadtverwaltung wird ein Planungs- beziehungsweise Architekturbüro, das aus jüngster Zeit belegbare Erfahrungen mit der Planung und dem Bau von Kindergärten hat, mit der Entwurfsplanung für einen Kindergarten-Neubau auf dem Areal der Geisinger Schule betrauen. Dabei sollen zwei Szenarien durchgespielt werden: Eine "große Lösung", die einen Kindergarten-Zuschnitt für alle Altersklassen, vom Krippen- bis ins Vorschulalter, umfasst sowie eine "kleine Lösung", die ausschließlich die Verortung von Krippengruppen auf dem Schulgelände vorsieht. In beiden Fällen soll das Baukonzept so angelegt werden, dass eine eventuelle modulare Erweiterung des Gebäudes künftig bautechnisch möglichst einfach und damit möglichst günstig zu bewerkstelligen ist.

Dieser Bereich der Geisinger Schule, der sogenannte Bauabschnitt II, wird für die Dauer des Umbaus des Kindergartens Am Stadtgraben als Kindergarten genutzt. Eventuell muss das Provisorium auch darüber hinaus Engpässe überbrücken. Bilder: Thomas Schröter | Bild: Schröter, Thomas

Liegt diese Entwurfsplanung vor, soll sie kostenseitig einen hieb- und stichfesten Vergleich zu den Kosten ermöglichen, die für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Alte Gerbe angesetzt sind. Die finanziell günstigste Variante soll dann den Zuschlag erhalten und realisiert werden. Darauf hat sich der Gemeinderat bei seiner nichtöffentlichen Sitzung am 12. Februar dieses Jahres verständigt und jetzt bei einem Pressegespräch erläutert.

Sie erläutern, welchen Weg Gemeinderat und Stadtverwaltung Geisingen mit Blick auf die Kindergartenstandorte Alte Gerbe und Schulgelände einschlagen wollen: Von links der stellvertretende SPD-Fraktionssprecher Volker Fromm, FW/FDP-Fraktionschef Paul Haug, Bürgermeister Walter Hengstler, Stadtrat Andreas Heidel (Aktive Bürger) und CDU-Fraktionssprecher Hubert Seger. | Bild: Schröter, Thomas

Ausschlaggebend für dieses geänderte planerische Vorgehen ist die Entwicklung der Kinderzahlen, insbesondere in der Altersgruppe unter drei Jahren. "Allein für die Krippengruppe im Kindergarten Am Stadtgraben liegen derzeit 15 Anmeldungen vor", erklärte Bürgermeister Walter Hengstler. Die Nachfrage habe sich, so Hengstler, fast schon sprunghaft erhöht und es sei davon auszugehen, dass dieser Trend weiter anhalte. "Das bedeutet, dass die beiden bislang geplanten Krippengruppen in der Kernstadt – je eine im Kindergarten Am Stadtgraben und Alte Gerbe – mittel- oder gar kurzfristig nicht ausreichend sein werden", sagte der Bürgermeister. Man werde sich wohl eher in Richtung drei Krippengruppen in der Kernstadt bewegen müssen. Eine zweite Krippengruppe im Erdgeschoss der Alten Gerbe einzurichten, werde sich aber angesichts der spezifischen baulichen Vorgaben kaum realisieren lassen, meinte Hengstler.

Diese zahlenmäßige Entwicklung hätte, bestätigten auch die vier Stadträte Hubert Seger (CDU), Paul Haug (FW/FDP), Volker Fromm (SPD) und Andreas Heidel (Aktive Bürger) letztlich den Ausschlag dafür gegeben, die Planungen für die beiden Kindergartenstandorte Alte Gerbe und Schulgelände auf ein neues Fundament zu stellen. "Als Gemeinderat wollen und müssen wir die Kinderbetreuung auf eine möglichst nachhaltige und insbesondere zukunftssichere Basis stellen", sagte Huber Seger.

Auch wenn die vier Stadträte und der Bürgermeister demonstrative Einigkeit über den neuen planerischen Weg an den Tag legten, was die Frage nach den beiden Kindergartenstandorten Alte Gerbe und Schulgelände anbelangt, ließen sie teilweise doch gewisse Präferenzen durchblicken. Er könne sich die Konzentration der Krippengruppen in einem Neubau auf dem Schulareal sehr gut vorstellen, während die Gruppen ab drei Jahren in der Alten Gerbe und Am Stadtgraben verbleiben", erklärte CDU-Frontmann Huber Seger. Auch SPD-Stadtrat Volker Fromm fand diesen Vorschlag "nicht uncharmant".

FW/FDP-Fraktionschef Paul Haug sprach sich dagegen tendenziell für eine "große Kindergartenlösung" auf dem Schulgelände und gegen das Beibehalten der Alten Gerbe als Kindergarten aus. Auch aus seiner Sicht spräche die neue Ausgangslage eher für einen Kindergarten auf dem Schulareal und gegen die Alte Gerbe, erklärte Andreas Heidel (Aktive Bürger). Alle vier Stadträte stellten ihre Überlegungen aber ausdrücklich unter Vorbehalt. Zunächst seien die Planungsergebnisse abzuwarten, weil dann nicht zuletzt auch die Kostenseite verlässlich beleuchtet sei, betonten sie. Bürgermeister Hengstler hielt sich in der Standortfrage gänzlich bedeckt.

Die Entscheidung, welchen Weg die Planungen für die Kindergartenstandorte in der Geisinger Kernstadt künftig einschlagen werden, wird der sich nach den Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, neu konstituierende Gemeinderat zu treffen haben.

Tücken der Statistik

Mit wie vielen Kindern in welchen Altersklassen müssen wir mittel- bis langfristig rechnen? Gibt es verlässliche Trends oder "Berg- und Talfahrten"? Mit diesen und ähnlichen Fragen muss sich die Stadt bei der Zukunftsplanung für die Kinderbetreuung befassen und zieht dazu Statistiken heran, die aber Tücken haben. So habe das Statistische Landesamt noch vor kurzem mit einem durchschnittlichen Bevölkerungsrückgang von vier Prozent gerechnet, eingetreten sei das Gegenteil, stellte Bürgermeister Hengstler fest. Dauerhaft zuverlässig seien letztlich nur individuelle Betrachtungen. (tom)