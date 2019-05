Hupend fuhr am Montagabend ein Reisebus durch die Hauptstraße, vor dem Rathaus warteten viele Eltern auf ihre Sprösslinge, um diese abzuholen: Das Jugendblasorchester der Stadtmusik kam vom internationalen Jugendmusikfestival aus dem belgischen Neerpelt zurück. Müde waren sie, die 40 jungen Musikerinnen und Musiker, aber erfolgreich. Das europäische Musikfestival für Jugendchöre und Jugendorchester gilt als eine inoffizielle Weltmeisterschaft für Jugendorchester. Das Jugendblasorchester erzielte dort beim Wettbewerb einen ersten Preis.

Ein toller Erfolg für das Jugendblasorchester. Der Vater des Erfolges, Stadtmusikdirektor Rudolf Barth, konnte bei der Rückkehr in Geisingen viele Gratulationen von Eltern für das herausragende Abschneiden entgegennehmen. „Für dieses Musikfestival muss man sich schon fast ein Jahr vorher anmelden und bei der Anmeldung auch mitteilen, welche Musikstücke man spielt“, informierte Barth.

Eines der beiden Stücke muss von einem noch lebenden Komponisten stammen. Rudolf Barth hat beide Wertungsspielstücke von noch lebenden Komponisten ausgewählt, „Irish Castle“ von Markus Götz sowie „Cossack folk dances“ von Franco Cesarini spielten die Geisinger Musiker.

Das Jugendblasorchester nahm in der Kategorie Symphonic Bands zusammen mit Kapellen aus Belgien, Riga und dem Symphonischen Blasorchester Montabaur teil und landete mit der Bewertung „1st price“ eine hervorragende Benotung. Der Wettbewerb wird seit 1953 durchgeführt, und sei, wie der geschäftsführende Vorsitzende Tobias Buss betonte, „profimäßig voll durchorganisiert“.

Groß ist die Freude über den Preis in Neerpelt. Elena Friedrich (von links) kam extra aus Island, Stadtmusikdirektor Rudolf Barth, der geschäftsführende Vositzende der Stadtmusik, Tobias Buss und die Vorsitzende des Jugendblasorchesters, Jessica Bühler, bei der Rückkehr. | Bild: Paul Haug

Abfahrt in Geisingen war bereits am vergangenen Donnerstag um Mitternacht, zuvor fand noch eine Probe statt und bereits am Freitag galt es, ein Konzert in Neerpelt zu geben. Das Wertungsspiel war am Samstag, da wurde die Zeit knapp, so Rudolf Barth. „Wir hatten nur eine Viertelstunde zum Mittagessen“, sagte er weiter, „aber die ganze Zeit über gab es keine Beanstandungen, die Disziplin war hervorragend“. Da am Freitag bereits Abiturprüfungen waren und gerade die Abiturienten nicht mit dem Bus mitfahren konnten, kamen diese dann mit dem Auto nach. Denn man wollte unbedingt beim Wettbewerb am Samstag mit dabei sein. Eine Musikerin, Elena Friedrich, ist seit Oktober in Island als Aupair-Mädchen und machte zwei Wochen Heimaturlaub, um dabei zu sein, inzwischen ist sie schon wieder auf dem Weg nach Island.

„Dieses große Interesse der Mitglieder des Jugendblasorchesters ist ein Beweis, dass es den Jugendlichen im Orchester gefällt“, betonten Stefan Buss und Rudolf Barth. Rund die Hälfte der Mitglieder sind nicht aus der Kernstadt, sondern von den Musikvereinen der Stadtteile. „Die wollen mehr, die wollen gefordert werden, und hierfür haben wir mit Neerpelt wohl Appetit gemacht“, resümierte Barth.

„Die ganze Organisation dieses Wettbewerbes mit den vielen Veranstaltungen ist eindrucksvoll und selbst schon ein Erlebnis, erst recht, wenn man dann noch beim Wettbewerb einmal mehr im europäischen Umfeld vieler Kapellen hervorragend abschneidet“, unterstrich Rudolf Barth.

Am Montagabend war wohl Bettruhe für die Jugendlichen angesagt, im Gegensatz zur Nacht davor, denn alle entstiegen dem Bus mehr als müde.