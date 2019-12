von Franz Dreyer

Die Gemeindeweihnachtsfeier am ersten Weihnachtsfeiertag gehört seit langer Zeit zu Aulfingen wie der Christbaum. Im Mittelpunkt der immer gut besuchten Veranstaltung steht immer das Theater. Nach der Vorführung für die Kinder und die Senioren am Nachmittag erwies sich die Darbietung am Abend wieder als Treff der Dorfgemeinschaft sowie einer Vielzahl von Theaterfreunden darüber hinaus.

Die Akteure des Sportvereins, der heuer turnusgemäß an der Reihe war, begeisterten das erwartungsfrohe Publikum mit dem Schwank „Bauernschläue“ mit geradezu leidenschaftlicher Spielfreude und permanenten Angriffen auf die Lachmuskeln. Sowohl was die Auswahl des Stücks als auch die Rollenbesetzung anbelangte, hatten die Regisseure Andreas Burgert und Manfred Weiler eine gute Wahl getroffen.

Die talentierten Laienschauspieler setzten die Komödie mit bewundernswerter Darstellungskraft sowie eindrucksvoller Mimik, so richtig in Szene und erhielten hierfür tosenden Applaus. Für guten Ton sorgte Michael Amma.

Das auf die Bühne gebrachte humorvolle Stück handelte von dem Jakobsbauer Albert (Mario Heizmann) und seinem Sohn Siggi (Aaron Faber). Beide sind träge und faul und haben, was das Arbeiten angeht, absolut das Pulver nicht erfunden. So sieht es auch auf dem Hof aus. Die Einzige, die sich die Seele vom Leib schafft, ist die Bäuerin Babett (Corinna Weiler). Als ihr beim Aufräumen ein Brett mit einem rostigen Nagel auf den Fuß fällt, fällt sie als Arbeitskraft aus. Tante Marta (Susanne Weh) kommt und die Gemütlichkeit auf dem Hof ist aus und vorbei. Mit harten Bandagen und ohne jegliches Pardon räumt sie auf.

Nicht nur die resolute Tante mischt die beiden Faulenzer auf, auch einige mysteriöse Pilger, die sich auf dem Hof verirrt haben (Nikolaus Heizmann, Christiane Fröhlin, Alfred Messmer und Maren Amma) bringen eine gehörige Portion Unfrieden in das sonst so idyllische Landleben, sodass kurzerhand auch noch der Bürgermeister Oskar Wildmeier (Jonas Heizmann) bemüht wird. Doch das Fazit des Theaterstücks war „Es ist kein Unglück so groß, dass nicht noch ein kleiner Vorteil dabei herausspringt“.