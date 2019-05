von Thomas Schröter

Im Zuge der Sanierungsarbeiten erhält das Rathaus im Geisinger Ortsteil Gutmadingen, die in den 70er-Jahren im Zuge einer Modernisierungsaktion abgetragen worden waren. Damit erhält das im 19. Jahrhundert Gebäudeensemble ein prägendes Merkmal zurück, das gerade im Gutmadinger Ortskern vielen Häusern zu eigen ist. Der Gemeinderat befürwortete bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen entsprechenden Antrag des Heimatvereins Gutmadingen, den auch der Ortschaftsrat unterstützt hatte.

Claus Limberger vom Ingenieurbüro Limberger aus Gutmadingen, das mit den Sanierungsarbeiten im und am Gutmadinger Rathaus beauftragt ist, hat die Kosten für die zusätzlichen Arbeiten, die für die Wiederherstellung der Staffelgiebel anfallen, ermittelt: Sie belaufen sich auf rund 30 000 Euro. Angesichts der Baupreisentwicklung empfahl die Stadtverwaltung, die Ausschreibung der Bauarbeiten in den kommenden Wintermonaten durchzuführen, so dass die Ausführung nächstes Frühjahr erfolgen kann, und die zusätzlichen Kosten im Haushalt 2020 zu finanzieren. Auch dieser Empfehlung folgte der Gemeinderat mit seiner Entscheidung.

Wie Hermann Kramer, der Vorsitzende des Gutmadinger Heimatvereins, in seinem Schreiben an die Stadtverwaltung erläutert, zählen Staffelgiebel, die seit dem 16. Jahrhundert zahlreich errichtet worden sind, zu den kennzeichnenden Merkmalen des Gutmadinger Dorfbildes. Das Rathaus sei um 1850 an das im Jahr 1818 errichtete Schulhaus angebaut worden. Damit es für die Gemeinde ein beeindruckendes und zum Ortsbild passendes Gebäude war, sei es mit Staffelgiebeln versehen worden.

Die Staffelgiebel des Rathauses, so Kramer weiter, seien in den 70er-Jahren aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen abgetragen worden. Was wohl als „Modernisierung“ gedacht gewesen sei, habe tatsächlich zu einer Entwertung des historischen Dorfbildes geführt. Der Wiederaufbau der Staffelgiebel gebe dem Gebäudekomplex aus ehemaligem Schulhaus und Rathaus seinen Charakter zurück.