Ressourcen und die Natur schonen, dabei noch kräftig Geld sparen und hierfür einen ersten Preis gewinnen: Dies wurde für die Geisinger Firma Engesser Formen- und Werkzeugbau Realität. Bei der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar gibt es eine Kompetenzstelle für Energieeffizienz (KEFF). Diese zeichnete nunmehr die Geisinger Formenbauspezialisten als Gewinner eines Wettbewerbs aus.

Zahlreiche Firmen haben sich an diesem Wettbewerb beteiligt, nachdem sie sich Gedanken zu mehr Effizienz gemacht haben. Sei es bei Neubauten oder auch bei vorhandenen Betriebsgebäuden. Dass keine Unsummen ausgegeben werden müssen, und dass sich eine Investition bereits nach drei Jahren rechnet, hat das Geisinger Unternehmen bewiesen und damit den ersten Preis erhalten. „Wir sind auf diese Auszeichnung stolz", freuen sich Firmengründe Heinrich Engesser und Tochter Manuela Engesser-Faas, die in der Geschäftsführung tätig ist.

Die ehemalige Geisinger Frischdienstzentrale ist seit einigen Jahren Sitz der Engesser Formenbau und Präzisionsfertigung. | Bild: Paul Haug

Was wurde investiert? Als die Firma Engesser die ehemalige Frischdienstzentrale erwarb und dorthin ihren Firmensitz verlagerte, gab es auch einen großen Erdtank, der zu einer früheren Tankstelle der Frischdienstzentrale gehörte. Der Tank wurde gereinigt und mit Wasser verfüllt. "Energiesparen, wo und wie war die Überlegung", sagt Heinrich Engesser. "Die Firma hat ja einiges an Prozesswärme, man kommt im Jahr mit rund 2000 Liter Heizöl aus", so Heinrich Engesser weiter.

Der andere Betriebszweig, die Spritzgussmaschinen benötigen aber Kühlwasser. Also wurde eine Rückkühlanlage zur Temperierung der Spritzgussmaschinen installiert. Hierfür war aber noch ein zweiter Erdtank erforderlich, sodass die Firma auf 100 000 Liter Kühlwasser zurückgreifen kann, das durch Regenwasser immer wieder aufgefüllt wird. "Man benötigt keinen Strom, um das Wasser abzukühlen, dafür sorgt die Temperatur in der Erde, lediglich Strom für den Wasserkreislauf", erläutert Manuela Engesser-Faas. Mit diesem Projekt werden jährlich 16 000 Kilowatt Strom gegenüber der alten Technik sowie 600 Kubikmeter Wasser eingespart. Bei einem Investitionsvolumen von 16 000 Euro hat sich diese Ausgabe in bereits drei Jahren amortisiert, ein rekordverdächtiger Zeitraum. "Und das Ganze führt auch zu einer messbaren Produktivitätssteigerung durch gleichbleibende Temperierung des Spritzgusswerkzeuge", wie Manuela Engesser-Faas betont. Die Projekte aller Preisträger werden nunmehr in einer Wanderausstellung in den Landratsämtern vorgestellt.