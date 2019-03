Überall Maskenball, getreu diesem Motto entführten die Akteure der Geisinger Narrenzunft bei den beiden Zunftabenden am Samstag und Sonntag die Besucher mehr oder weniger rund um die Welt. Masken gab es real, aber auch sinnbildlich auf der Bühne, viele Masken auch im Saal. Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde das Programm gestrafft und in drei Stunden serviert, fast eine Halbierung im Vergleich zum letzten Jahr. Schon am Nachmittag wurde von den rund 120 Akteuren das Programm für Kinder und ältere Besucher aufgeführt, auch hier füllte sich die Halle, bis sie voll war. Am Nachmittag hatten auch die Nachwuchshexen und –hansele ihren Auftritt bei den Brauchtumstänzen. Mit diesen wurden auch am Abend die Zunftabende eröffnet, nachdem Udo Heppler vom Narrenratsteam die Gäste begrüßte.

Rund um die Welt führte die Suche nach einer wertvollen Maske der Geisinger Zunft. Mexiko, Italien, Schweiz, Ägypten, per Flieger ging es von Land zu Land, bis die Maske gefunden war. Bilder: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Die Hexenbesen waren mit Plastiksäcken eingehüllt, und auch die Haferstrohbüschele wurden mit einer Plastiktüte verhüllt. "Der Grund ist die Auflage, dass keine Hexenbesen mitgeführt werden dürfen, weil angeblich der Parkett Haarrisse bekommt", erklärte Udo Heppler. Die Hansele taten es den Hexen gleich und verhüllten solidarisch ihre Büschele. "Da ist noch nicht das letzte Wort über diese nicht nachvollziehbare Auflage gesprochen", monierte Heppler.

Optisch sorgt es für einen Farbklecks, der Tradition entsprich es nicht: Die Hexenbesen werden zum Schutz des Hallenbodens in Säcke verpackt, die Bühne ist mit Folie geschützt. | Bild: Paul Haug

Nach dem Brauchtumsaufführungen startete dann das Programm gleich mit einer der drei Jazztanzgruppen. Die Jüngsten der Jazz-Tanz-Gruppen unter der Leitung von Heidi Scheuermann zeigten ihren Tanz "Lass die Puppen tanzen", hier tanzten lauter Puppen. "Fit für Gretele", unter der Leitung von Waltraud Müller-Franke ging es in den Wellnestempel , hier wurde gepudert, lackiert, massiert und danach folgte das Fitnessprogramm "Fit fürs Mieder". Das Übungsgerät bestand aus dem Gretelekorb und die Übungen vom Winken, über Gutseleverteilen bis hin zum Cognac-Ausschenken. Lea Scheuermann hat den Tanz mit den Jazz-Tanz-Mädels, die in die venezianische Nacht entführten, einstudiert.

Die Jüngsten der Jazztanzgruppen sind auch die jüngsten Akteure beim Geisinger Zunftabend. | Bild: Paul Haug

Die größte Gruppe, die Hansele inszenierten den Raub einer wertvollen Maske aus dem Hochsicherheitstrakt der Narrenzunft. Die Suche ging mit dem Flugzeug um die halbe Welt, nach Mexiko, in die Schweiz, Ägypten, überall gab es Aktionen pur, vom Friedhof bis zum Morgenstraich bis dann letztlich die wertvolle Maske aufgefunden wurde.

Bei den beiden Geisinger Zunftabenden kommt das närrische Publikum voll auf seine Kosten. | Bild: Paul Haug

Das musikalische Quartett, das nicht nur an Fasnacht auftritt, "die Siiterießer und Ech" servierte neue närrisch gewürzte Lieder. Über die Leberwurst, das Ding da, das man immer sucht und nicht findet wenn man es gerade braucht oder ein Lied über Drei Lärchen und deren Bewohner, brachten sie auf die Bühne. Die Jazztanzgruppe Kreativ unter der Leitung von Melissa Wenzel und Lisa Braun entführte in die 20er Jahre, zuerst ein perfekt einstudiertes Schattenspiel, und danach Tänze der 20er.

Die Hexen zeigten ein zeitkritisches Stück von einer größenwahnsinnigen Investition, die in einer Gemeinderatssitzung beschlossen wurde. Das Projekt sollte mit Unterstützung namhafter Investoren aus Mexiko, dem Nahen Osten und Putin realisiert werden. Die drei Theatermäuse Petra Springindschmitten, Ramona Fenzl und Beatrix Huber führten durch das Programm, mit viel Witz und Humor und mit den jeweils zu den Auftritten passenden selbstkomponierten Liedern.

In die 20er Jahre entführt die Jazztanzgruppe Kreativ, die seit vielen Jahren für hervorragende Programmbeiträge sorgt. | Bild: Paul Haug

Damit die Gretele schön aussehen und fit sind, gehen sie in den Wellnesstempel. Hier wird gepudert und Gymnastik geboten. | Bild: Paul Haug

Die Akteure

Der Zunftabend der Narrenzunft Grünwinkel Geisingen wird seit vielen Jahren zweimal aufgeführt, am Fasnachtssamstag und am Sonntag. Die Akteure proben für das Programm seit Monaten, nicht dabei war in diesem Jahr die Stadtmusik als Akteure, sehr wohl jedoch bei der musikalischen Begleitung beim Einmarsch sowie den Brauchtumstänzen. Die Stadthalle bietet mit der technischen Ausstattung viele Möglichkeiten für Beleuchtung, aber auch bildgebenden Effekte, hier waren Ralf Hemens und Thomas Gilly verantwortlich. Für weitere Effekte sorgt seit Jahren Wolfgang Seeburger, für den Ablauf des Zunftabendprogramms war in diesem Jahr Tobias Bretzke verantwortlich. Das Küchenteam stand unter der Regie von Rene Pommereau und Ralf Rapp. (pb)